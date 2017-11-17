Около 1,5 тысячи школ в Москве оснастят технической инфраструктурой

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Около 1,5 тысячи школ в российской столице планируют оснастить технической инфраструктурой в ближайшие полтора года, заявил журналистам в пятницу советник руководителя московского департамента информационных технологий Андрей Белозеров.

"Мы сегодня примерно 300 зданий школ оснастили инфраструктурой. У нас всего более 1,8 тысячи зданий. Еще 1,5 тысячи нам предстоит оснастить в ближайшие 1-1,5 года", — сказал Белозеров в ответ на вопрос, какие нововведения ожидаются в программе развития московской электронной школы (МЭШ) в ближайшее время.

Он отметил, что власти Москвы при оснащении МЭШ учитывают пожелания преподавательского состава.

"Учителя предлагают сделать более удобную авторизацию Wi-Fi, упростить формирование расписания, сделать более стабильный дневник, добавить больше контента в электронные учебники. Все это постепенно мы пытаемся делать, обсуждаем и с учителями, и с родителями тоже", — пояснил Белозеров.