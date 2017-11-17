Капремонт проведут в 338 многоквартирных домах Липецкой области

ЛИПЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Капитальный ремонт многоквартирных домов в Липецкой области завершен на 255 объектах, всего в 2017 году запланировано отремонтировать 338 домов, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

По ее данным, в целом за четыре года реализации программы капитального ремонта в Липецкой области отремонтированы 659 многоквартирных домов.

"Капитальный ремонт многоквартирных домов в регионе в этом году закончен на 255 объектах. Всего в 2017 запланировано отремонтировать 338 домов. Продолжаются работы на трех объектах, еще 79 находятся в завершающей стадии. Капремонт одного многоквартирного дома, включенного ранее в краткосрочный план 2017 года, по решению собственников перенесли на 2018 год", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в регионе реализуется ведомственная программа ускоренной модернизации лифтов. Коммунальные службы региона провели модернизацию 55 лифтов, в ближайшее время будут заменены еще 90 единиц лифтового оборудования. Кроме того, начала работать интерактивная карта объектов капитального ремонта, которая ранее действовала в тестовом режиме.

"Липецкая область занимает лидирующие позиции по темпам реализации исполнения программы, в том числе, показывая высокий уровень собираемости взносов за капитальный ремонт. Так, в октябре этот показатель составил 106,53%. По состоянию на начало ноября собрано более 2,6 миллиарда рублей. Ведется активная работа по доработке и утверждению краткосрочного плана на 2018 год", — говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба отмечает, что одна из приоритетных задач администрации области — увеличение инвестиций в сферу капитального ремонта. Также планируется запустить подпрограмму реконструкции систем теплоснабжения в многоквартирных домах, что позволит снизить коммунальные платежи.

"Нужно продолжать повышать эффективность работы всего коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения", — цитирует пресс-служба слова главы региона Олега Королева.

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