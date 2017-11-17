Участковые Кубани будут работать совместно с казаками на постоянной основе

КРАСНОДАР, 17 ноя — РИА Новости. Механизм совместной работы участковых с казаками на постоянной основе разработают на Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Взаимодействие на постоянной основе участковых с казаками предложил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе краевого съезда участковых уполномоченных полиции в пятницу.
По словам главы Кубани, край считается одним из самых стабильных и безопасных регионов России, в том числе благодаря работе участковых.
"На каждом из вас большая нагрузка, и в курортный сезон она увеличивается в разы, превышает все нормативы. В некоторых станицах на одного участкового приходится по пять, а иногда и по семь тысяч человек. Это звено сегодня объективно нуждается в усилении", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Кроме того, в семи районах края выделены дополнительные помещения для размещения участковых, в 16 муниципалитетах – денежные средства на укрепление материально-технической базы.
В России в пятницу, 17 ноября, отмечают День участковых уполномоченных полиции.