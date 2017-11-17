Крымские осетины предложили объединить усилия для возврата скифского золота

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Председатель "Конгресса осетин Крыма" Валерий Савлаев предложил общественным организациям объединить усилия для возврата коллекции скифского золота крымским музеям.

Коллекция "скифского золота", около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. Савлаев подчеркнул, что скифские и аланские древности являются неотъемлемой частью в том числе национальной истории осетин.

"Нас беспокоит судьба скифского золота. Понятно, что это политика. Рано или поздно мы вернем наше достояние, достояние Крыма, достояние Российской Федерации. Мы должны в один голос говорить об этом и делать соответствующие обращения в ЮНЕСКО, различные судебные инстанции", — сказал Савлаев в ходе видеомоста Симферополь-Цхинвал в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Будет правильно, если наши общественные организации сообща обратятся по судьбе скифского золота", — добавил Савлаев.

Свою поддержку уже пообещал директор НИИ Южной Осетии, руководитель югоосетинского отделения "Высший совет осетин" Роберт Гаглоев. "Эти артефакты принадлежат крымскому народу и должны быть на территории Крыма. Когда мы узнали факт невозврата этих артефактов, мы подали протестное письмо на имя ЮНЕСКО и теперь постараемся еще раз напомнить о себе", — подчеркнул Гаглоев.