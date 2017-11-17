Минздрав Оренбургской области предложил проводить День здоровья ежемесячно

Утренняя зарядка для студентов и преподавателей в День здоровья. Архивное фото

Утренняя зарядка для студентов и преподавателей в День здоровья. Архивное фото

ОРЕНБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Единый день здоровья будет проходить ежемесячно, он расширит и дополнит медико-профилактическую акцию "Маршрут здоровья", сообщила заместитель министра регионального Минздрава Юлия Балтенко.

"Маршрут здоровья" доказал свою полезность — люди стали внимательнее следить за своим здоровьем — артериальным давлением, уровнем сахара в крови. Нужно делать упор на актуальные для жителей территории проблемы. Кроме местных докторов будем привлекать специалистов областного Минздрава", — сказала Балтенко.

Она также предложила распространить проведение дня здоровья на всю область, а также создать "Центр здорового питания" и пилотные площадки на базе образовательных организаций, чтобы повысить уровень грамотности родителей и детей в вопросах сохранения здоровья.

В свою очередь Департамент молодежной политики Оренбургской области обратил внимание на необходимость формирования вовлеченности молодежной аудитории в проекты по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) через систему грантов и субсидий.

Областное министерство экономического развития выразило готовность поддержать инновационные проекты в сфере формирования ЗОЖ.

Другие новости региона читайте здесь >>