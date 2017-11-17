ФПА положительно оценивает проект Минюста по регулированию рынка юрпомощи

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Проект Минюста по регулированию рынка профессиональной юридической помощи в РФ поможет консолидации юридического сообщества, распространит профессиональные стандарты и приведет к адвокатской монополии, считает статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Константин Добрынин.

Ранее Минюст России подготовил и опубликовал для общественного обсуждения проект концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи в РФ. Проект представляет собой систему взглядов на приоритетные цели, задачи и направления деятельности по реформированию национального рынка юридических услуг.

"В новом проекте концепции, пожалуй, хватает всего, даже быстроты. Тот самый случай, когда Минюст сработал оперативно и текст не требует существенной доработки, не вызывая агрессивных споров внутри профессионального сообщества", — сказал Добрынин.

По его мнению, с введением этой концепции процесс адвокатской монополии, наконец, станет необратимым. "Несмотря на то, что реализация концепции растянута на годы, в результате статья Конституции, которая гарантирует гражданам оказание квалифицированной юридической помощи, из декларативной нормы превратится в реальную, защищающую права граждан, а это самое главное", — отметил адвокат.

Он считает, что теперь юридическое сообщество начнет консолидироваться. "Появятся новые правовые формы, позволяющие более гибко функционировать адвокатским образованиям, юридическому бизнесу или консалтингу, которые придут в адвокатуру, обогатят ее своими знаниями и опытом, за счет чего повысится конкуренция", — сказал статс-секретарь ФПА.

Добрынин полагает, что концепция Минюста распространит профессиональные стандарты, присущие адвокатуре, на огромную часть юридического рынка. "А это в свою очередь будет означать, что Россия все-таки станет территорией права, а не понятий", — считает он.