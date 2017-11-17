Вручение национальной экопремии Eraeco пройдет в пятницу в Москве

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Победителей национальной премии в области экологии Eraeco объявят в пятницу в Москве, церемония пройдёт в рамках Года экологии, сообщили организаторы мероприятия.

"В Год экологии на соискание премии экспертным советом Eraeco было отобрано 167 экологических проектов, реализованных на территории России. География конкурсных работ охватывает восемь часовых поясов, 57 городов практически всех федеральных округов страны. Имена победителей назовут в Президент-отеле в рамках Дня Года экологии", – говорится в сообщении.

Как уточнили организаторы, кандидатами на получение премии являются крупные компании, научно-образовательные учреждения, природоохранные ведомства и организации. Премия будет вручена в шести номинациях: "Эко-Маркетинг", "Эко-Мир", "Эко-Просвещение", "Эко-Территория", "Эко-Технология", "Эко-Управление". В частности, за звание лауреатов "Eraeco-2017" поборются Банк ВТБ, "Северсталь", "РЖД", "Сибирская генерирующая компания", "СУЭК", "Сибэко", "Газпром георесурс", Минприроды России, ботанический сад "Аптекарский огород", Институт наук о Земле Санкт-Петербургского госуниверситета, МГУ имени Ломоносова, Государственный Дарвиновский музей, Кавказский заповедник, дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга.

"Премия существует почти пять лет. История премии — это история продвижения отечественных инноваций, палитра которых в 2017 году особенно разнообразна: от медийных и просветительских до создания биоразлагаемых упаковочных материалов и технологии производства исчезающих видов деревьев", – заявил председатель жюри премии, директор российского Центра международного промышленного сотрудничества Организации по промышленному развитию ООН (ЮНИДО) Сергей Коротков.

Как добавила начальник управления государственного экологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Наталья Соколова, премия Eraeco – пример успешной совместной работы государственных органов и общественных активистов по охране природы. "Новый конкурсный сезон открыл и новые направления: заметным трендом стала активность банков, федеральных телекомпаний, специально для заявок по особо охраняемым природным территориям введена номинация "Эко-Территория", – отметила Соколова.

Ежегодная национальная премия в области экологии Eraeco вручается с 2013 года физическим и юридическим лицам за экологические проекты, осуществлённые в России. Организатор премии – общественное движение Eraeco при поддержке Минприроды России, Росприроднадзора, Общественной палаты России, Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в России.