Вручение национальной экопремии Eraeco пройдет в пятницу в Москве

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Победителей национальной премии в области экологии Eraeco объявят в пятницу в Москве, церемония пройдёт в рамках Года экологии, сообщили организаторы мероприятия.
Как уточнили организаторы, кандидатами на получение премии являются крупные компании, научно-образовательные учреждения, природоохранные ведомства и организации. Премия будет вручена в шести номинациях: "Эко-Маркетинг", "Эко-Мир", "Эко-Просвещение", "Эко-Территория", "Эко-Технология", "Эко-Управление". В частности, за звание лауреатов "Eraeco-2017" поборются Банк ВТБ, "Северсталь", "РЖД", "Сибирская генерирующая компания", "СУЭК", "Сибэко", "Газпром георесурс", Минприроды России, ботанический сад "Аптекарский огород", Институт наук о Земле Санкт-Петербургского госуниверситета, МГУ имени Ломоносова, Государственный Дарвиновский музей, Кавказский заповедник, дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга.
"Премия существует почти пять лет. История премии — это история продвижения отечественных инноваций, палитра которых в 2017 году особенно разнообразна: от медийных и просветительских до создания биоразлагаемых упаковочных материалов и технологии производства исчезающих видов деревьев", – заявил председатель жюри премии, директор российского Центра международного промышленного сотрудничества Организации по промышленному развитию ООН (ЮНИДО) Сергей Коротков.
Как добавила начальник управления государственного экологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Наталья Соколова, премия Eraeco – пример успешной совместной работы государственных органов и общественных активистов по охране природы. "Новый конкурсный сезон открыл и новые направления: заметным трендом стала активность банков, федеральных телекомпаний, специально для заявок по особо охраняемым природным территориям введена номинация "Эко-Территория", – отметила Соколова.
Ежегодная национальная премия в области экологии Eraeco вручается с 2013 года физическим и юридическим лицам за экологические проекты, осуществлённые в России. Организатор премии – общественное движение Eraeco при поддержке Минприроды России, Росприроднадзора, Общественной палаты России, Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в России.