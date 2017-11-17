На Культурном форуме представили рассказ о Революции на языке интернета

15:0217.11.2017
(обновлено: 15:07 17.11.2017)
10302
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Мультимедийный проект РИА Новости "Великая русская революция" набрал с момента запуска в феврале этого года более 5,5 миллиона просмотров, став одним из самых читаемых историко-культурных проектов рунета. В четверг на полях VI Санкт-Петербургского международного культурного форума руководитель дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов рассказал, что своей популярностью проект обязан особой визуальной подаче исторического материала.
Посетители на выставке в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума
"Великая русская революция"
Рассказ о проекте был представлен в ходе подиумной дискуссии "Революция 1917 года: ключевые проблемы истории", которая проходила в день открытия Культурного форума в Центральном выставочном зале "Манеж".
Модератор дискуссии, директор Института российской истории РАН Юрий Петров в самом начале встречи заявил, что избранный для названия спецпроекта РИА Новости термин "Великая русская революция" является "консенсусом среди историков" для описания единого процесса, объединившего события Февральской и Октябрьской революций, а также Гражданской войны. Правда, корректнее, по словам Петрова, называть революцию "российской", подчеркивая участие в ней всех народов Российской империи.
Руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме представил мультимедийный проект РИА Новости "Великая русская революция".
Презентация поп-ап экспозиции состоялась в рамках трехдневной Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017".
Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017" проходит на одной из главных площадок Санкт-Петербургского международного культурного форума - в Центральном выставочном зале "Манеж".
В рамках дискуссии "Революция 1917 года: ключевые проблемы истории" руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на примере мультимедийного проекта рассказал о возможности сохранения культурного наследия и популяризации исторического контента в современных цифровых СМИ.
Выступая торжественном открытии Санкт-Петербургского культурного форума, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец отметила, что культурные связи являются основой гуманитарного развития цивилизации и форум позволяет такие связи устанавливать.
Международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге в шестой раз. В этом году на него зарегистрировались 34 тысячи участников.
Сопредседатель правления Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Сергей Степашин в студии радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Регистрация участников VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на торжественном открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Информационный деск VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
За три дня на площадках форума состоятся около 200 мероприятий, в том числе выставки, концерты, спектакли и панельные дискуссии.
Выставка политического плаката в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Петров отметил, что определение "великая" не несет положительных коннотаций, а говорит о масштабности событий столетней давности. Революция, по словам Петрова, была для России "громадной трагедией", которая унесла жизни 8-10 миллионов человек. По его убеждению, российское правительство могло предотвратить эти события.
Министр культуры РФ Владимир Мединский на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме
С Петровым не согласился профессор Университета имени Лоранда Этвёша (Венгрия) Краус Тамаш, убежденный, что на вопрос о том, можно ли было избежать революции, следует "со всей решительностью дать отрицательный ответ".
По мнению профессора Тамаша, главный вопрос в том, какие политические силы дали форму и направление народному движению 100 лет назад в России. Именно Октябрьская революция, по его словам, подарила миру социальную свободу и равенство, и ее всемирное влияние "дало сильный импульс национально-освободительным движениям и всей антиколониальной борьбе". При этом профессор Тамаш признается, что не имеет ответа на вопрос Владимира Ленина, "можно ли бороться с варварством неварварскими средствами".
Выставка "Энергия мечты" является финальным событием в программе мероприятий Государственного исторического музея, посвященных 100-летнему юбилею Октябрьской революции 1917 года.
Экспозиция заняла все пространство выставочного комплекса Исторического музея.
Основу выставки составили предметы и документы, посвященные жизни и политической деятельности первых руководителей советского государства.
Ранее эта коллекция хранилась в Центральном музее В. И. Ленина, который перестал существовать в декабре 1991 года.
Большинство экспонатов, представленных на выставке, ранее никогда не покидали фондовые хранилища музея.
Выставка рассказывает о первых десятилетиях жизни страны сразу после событий Октября 1917 года.
Экспозиция поделена на 12 разделов, среди которых "1917 год", "Красные и белые. Гражданская война", "Свои и чужие. После революции", "СССР на стройке", "Крылья мечты", "Поход за культурой" и "В здоровом теле – здоровый дух".
По задумке музейных работников, выставка должна рассказать современникам не только о "первых романтиках" советской эпохи и великих завоеваниях того времени, но также о человеческих трагедиях и последовавших за ними изменениях в духовной и культурной жизни общества.
По сути, проект предлагает новый взгляд на события 1917 года и их последствия.
По словам директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, выставка проводится для поколения, для которого революция не является частью биографии.
По итогам проведения выставки будет издан каталог, в который войду плакаты времен революции.
В рамках выставки пройдет курс лекций, подготовленных преподавателями исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
Историки спустя 100 лет постараются взглянуть на революцию без лишних эмоций, с учетом накопленного опыта и результатов многолетних научных изысканий.
Выставка будет работать до 28 февраля 2018 года.
Доктор истории из Австрии баронесса Элизабет Хереш представила доклад, в котором на основании документов доказывала значительность влияния внешних сил на ослабление России, в частности денежной помощи Германии Ленину.
Профессор истории Университета Цинциннати (США) Уиллард Сандерленд, который, по его словам, 20 лет преподает историю России, призвал спустя столетие после революции начать изучение тех событий в "добросовестном профессиональном духе" истории, в противоположность заранее все знающему мифологическому подходу.
Руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов (слева) после конференции "Культура в революции. Революция в культуре. 1917-2017" в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума
Спецпроект
Руководитель дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов подчеркнул, что медиапроект "Великая русская революция" как раз главной целью имеет "сохранение именно ее событийной ткани", о чем говорилось в ходе дискуссии.
Донести до современной аудитории богатство исторического и культурного наследия России возможно только в новом современном формате, в интернете мало кто читает большие тексты. Была поставлена задача популяризовать историческое наследие при помощи средств мультимедиа.
Ежедневная аудитория сайта Ria.ru составляет более 2 миллионов читателей. И это не только молодое поколение, так называемые миллениалы, на которых сейчас ориентируются многие цифровые СМИ, но и читатели от 40 лет, составляющие ядро целевой аудитории РИА Новости. Таким образом, рассказ об истории революции должен быть интересным для широкой аудитории. При этом разумеется, что подача материала в развлекательной манере не должна сказываться на фактах.
"Мы не можем позволить себе некое легкомысленное отношение к фактам или какие-то попытки их необычного или скандального интерпретирования", — подчеркнул Степанов.
Алексей Максимович Пешков был сыном маляра. Отец умер, когда мальчику было всего три года - он заразился от Алексея холерой. С отчимом отношения не сложились, поэтому детство мальчик провел в доме деда по материнской линии, который был владельцем красильной мастерской. Пешков много времени проводил на улице, выполняя простую работу или собирая тряпье. Среднего образования будущий литератор не получил, до 30 лет писал с массой орфографических и пунктуационных ошибок, однако много читал и благодаря хорошей памяти мог с легкостью цитировать классиков.
С революционными идеями будущий писатель познакомился в Казани, куда приехал поступать в университет. В вуз Пешкова не взяли, однако с этого времени он стал вхож в марксистские кружки. В конце 80-х - начале 90-х годов он много путешествовал по стране и брался за любую работу: был весовщиком и железнодорожным мастером, рыболовом, сторожем, пекарем. Рассказы о своих странствиях по совету друга он начал записывать на бумаге. "Макар Чудра" стал его первым опубликованным произведением, подписанным псевдонимом "Максим Горький".
Сочинения Горького стали очень быстро популярны, "Очерки и рассказы" моментально распродавались. Параллельно с литературной деятельностью он участвовал в марксистских кружках, писал прокламации, призывавшие к борьбе с самодержавием. За это его даже арестовывали. В 1902 году Императорская Академия наук избрала Горького почетным академиком по разряду изящной словесности, однако это решение возмутило Николая II. Избрание было аннулировано правительством, поскольку новоизбранный академик "находился под надзором полиции". В 1905 году писатель вступил в РСДРП, тогда же познакомился с Лениным. В начале 1906 года Горький покинул Россию, где его начали преследовать за политическую деятельность.
За время эмиграции Горький побывал в Финляндии, Швеции, Германии, Швейцарии, Франции и Америке, где, по поручению Ленина, собирал средства для подготовки революции в России. Большую часть времени из-за туберкулеза Горький проводил в Италии. На Капри писатель увлекся идеями богостроителей Луначарского и Богданова, которые призывали использовать религию как социальный регулятор. В центре этого философского направления была идея обожествления прогресса, коллектива или общества в целом. Однако под влиянием Ленина, с которым Горький был в постоянной переписке, от идей богостроителей писатель вернулся к марксизму. После объявления всеобщей амнистии по случаю 300-летия дома Романовых в конце 1913 года Горький вернулся в Россию, где занялся изданием и редактированием большевистских газет и журналов.
Горький, мечтавший о "новых идеальных людях", не принял революцию и был поражен ее жестокостью. После октября 1917 года он стал задаваться вопросом, готов ли русский народ к свободе. В колонках, опубликованных в журнале "Новая жизнь" и позже изданных книгами "Несвоевременные мысли" и "Революция и культура", он резко осуждал погромы усадеб, уничтожение предметов искусства и книг. Кроме того, он критиковал методы большевиков и их отношение к старой интеллигенции. Горький часто обращался к Ленину, Троцкому и Дзержинскому с ходатайствами об осужденных, но после расстрела Гумилева стал задумываться об отъезде из страны. По настоянию Ленина, Горький покинул СССР 16 октября 1921 года, официально, чтобы лечиться за границей.
Писатель жил в Гельсингфорсе (Хельсинки), Берлине и Праге, а с 1924 года - в Сорренто. В эмиграции Горький не раз выступал против политики, проводимой советскими властями. Его открытое письмо против суда в Москве над эсерами Ленин даже назвал "предательством" друга. Досталось от писателя и одной из основных движущих сил революции. В брошюре "О русском крестьянстве", вышедшей в 1922 году, Горький возложил ответственность за трагические события в России и "жестокость форм революции" на село с его "зоологическим инстинктом собственника". Именно крестьяне, по словам писателя, свели все революционные идеи гуманизма к примитивной рационализации, к упрощенной жестокости и деградации.
В марте 1928 года Горький в Италии отметил свой 60-летний юбилей. Однако масштабные торжества по этому поводу прошли и в Советском Союзе. Спустя два месяца по приглашению лично Сталина впервые за 7 лет Горький приехал в СССР. На площади перед Белорусским вокзалом его ждала многотысячная толпа, часть пути до дома писателя несли на руках.
Во время пребывания в СССР Горький много ездил по стране. Он был в Курске, Харькове, Крыму, Ростове-на-Дону, Баку, Тбилиси, Ереване, Владикавказе, Царицыне, Самаре, Казане и Нижнем Новгороде. Однако везде писателя водили по заранее подготовленным местам. После этой поездки Горький вернулся в Италию, объяснив свой отъезд медицинскими предписаниями.
В 1929 году Горький во второй раз с момента эмиграции приехал в СССР. На теплоходе "Глеб Бокий", перевозившем заключенных, писатель в июне приезжал в Соловецкий лагерь. Эту поездку он позже описал в очерки "Соловки". В октябре того же года Горький снова вернулся в Италию.
В 1931 году власти предоставили писателю для постоянного проживания в Москве особняк Рябушинского на Малой Никитской улице, а в 1933 году еще и дачу в Крыму. После этого Горького в Италию больше не выпускали.
В последние годы своей жизни главной работой писателя был роман "Жизнь Клима Самгина", в котором Горький попытался изобразить путь "революционера поневоле", "интеллигента средней стоимости, который проходит сквозь целый ряд настроений, ища для себя наиболее независимого места в жизни, где бы ему было удобно и материально и внутренне".
Писатель скончался на своей даче в Горках 18 июня 1936 года. Его тело, по решению Сталина, было кремировано, а прах помещен в урне в Кремлевскую стену на Красной площади в Москве. При этом вдове Горького, Екатерине Пешковой, власти отказали в захоронении части праха в могиле его сына Максима на Новодевичьем кладбище.
Объемную картину событий столетней давности составили собранные в одном месте анимированные сюжеты, очерки, видеохроника и архивные фотографии. Материалы оказались интересны не только школьникам и студентам, но и старшему поколению, позволяя узнать неизвестные ранее детали истории начала XX века.
Визуальная интерпретация
По словам руководителя дизайн-центра "России сегодня" Степанова, чтобы контент апеллировал к современной аудитории, нужны подходящие образы.
Художник и скульптор Михаил Шемякин после дискуссии "Интеллигенция и революция" в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.
"Мы пытались найти какие-то интересные метафоры, которые бы связали те события с контекстом, в который погружены современные пользователи", — рассказал Степанов.
Так, для объяснения причин роста революционных настроений была использована метафора вируса, биологического или компьютерного. На анимированной инфографике показано, как происходило "инфицирование" общества идеями революции. В тот момент, когда в обществе образуется некий консенсус, революция уже может совершиться.
Территория возле крейсера «Аврора» 5 ноября стала плацдармом для проведения исторической реконструкции, посвященной событиям Октябрьской революции.
На Петроградской набережной были развернуты несколько интерактивных площадок, которые помогали буквально переместиться во времени на 100 лет назад.
Чтобы войти на территорию интерактивной площадки, гостям приходилось проходить блокпост, на котором солдаты революции «проверяли документы» и выдавали красные ленты и флажки.
Гости праздника могли послушать стихи, песни и речевки революционной поры.
На набережной участники реконструкции проводили тематические конкурсы и викторины.
За знание истории гостям праздника вручали призы и подарки.
Особой популярностью в этот день пользовался крейсер «Аврора». На экскурсию к нему выстроилась очередь длиной больше сотни метров.
Гостям гуляний у «Авроры» предлагали примерить шинели, подержать в руках ружья и сфотографироваться на настоящих баррикадах.
Чтобы достовернее реконструировать атмосферу Петрограда 1917 года, организаторы акции готовились несколько месяцев.
В сквере у Нахимовского военно-морского училища был разбит революционный лагерь, посетители которого могли посмотреть на технику времен Первой мировой войны.
Гости праздника могли понаблюдать за военными маршами «солдат революции».
В историческом фотоателье на территории реконструкции можно было примерить на себя образы участников революции и сделать снимок на память.
В «революционном лагере» можно было посмотреть и потрогать пушки, автомобили, пулеметы и даже броневик, с которого вещал вождь пролетариата.
По данным организаторов, за несколько часов в гуляньях у «Авроры» приняли участие более двух тысяч человек.
После окончания реконструкции на борту крейсера «Аврора» начался показ светового 3D-шоу, также посвященного юбилею октябрьской революции.
Интересен рассказ о том, что вместо Октябрьской могла быть Великая Июльская революция — первоначальная попытка Ленина взять власть мирным путем. Только после того, как Временное правительство сумело противопоставить этому грубую силу, Ленин уехал в Разлив, где пришел к выводу о необходимости насильственного захвата власти.
Регистрация участников VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. 16 ноября 2017
Для описания параллельных путей Ленина и председателя Временного правительства Александра Керенского использована метафора социальной сети. Оба политических деятеля родились в одном городе Симбирске, закончили одну гимназию, директором которой был отец Керенского, а в свою очередь его начальником был отец Ленина. Два персонажа, двигаясь по жизни, набирают "лайки". И Ленин, который получил больше "лайков", стал руководителем одной шестой части суши.
По словам Степанова, такой визуальный язык вывела на первый план сама Революция. Проект "Великая русская революция" за девять месяцев своего существования собрал более 5,5 миллиона просмотров, что сделало его одним из самых читаемых историко-культурных проектов в российском сегменте интернета.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 2,5 миллиона пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов рунета. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях составляет около 9 миллионов подписчиков.