На Культурном форуме представили рассказ о Революции на языке интернета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Мультимедийный проект РИА Новости "Великая русская революция" набрал с момента запуска в феврале этого года более 5,5 миллиона просмотров, став одним из самых читаемых историко-культурных проектов рунета. В четверг на полях VI Санкт-Петербургского международного культурного форума руководитель дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов рассказал, что своей популярностью проект обязан особой визуальной подаче исторического материала.

"Великая русская революция"

Рассказ о проекте был представлен в ходе подиумной дискуссии "Революция 1917 года: ключевые проблемы истории", которая проходила в день открытия Культурного форума в Центральном выставочном зале "Манеж".

Модератор дискуссии, директор Института российской истории РАН Юрий Петров в самом начале встречи заявил, что избранный для названия спецпроекта РИА Новости термин "Великая русская революция" является "консенсусом среди историков" для описания единого процесса, объединившего события Февральской и Октябрьской революций, а также Гражданской войны. Правда, корректнее, по словам Петрова, называть революцию "российской", подчеркивая участие в ней всех народов Российской империи.

Петров отметил, что определение "великая" не несет положительных коннотаций, а говорит о масштабности событий столетней давности. Революция, по словам Петрова, была для России "громадной трагедией", которая унесла жизни 8-10 миллионов человек. По его убеждению, российское правительство могло предотвратить эти события.

С Петровым не согласился профессор Университета имени Лоранда Этвёша (Венгрия) Краус Тамаш, убежденный, что на вопрос о том, можно ли было избежать революции, следует "со всей решительностью дать отрицательный ответ".

По мнению профессора Тамаша, главный вопрос в том, какие политические силы дали форму и направление народному движению 100 лет назад в России. Именно Октябрьская революция, по его словам, подарила миру социальную свободу и равенство, и ее всемирное влияние "дало сильный импульс национально-освободительным движениям и всей антиколониальной борьбе". При этом профессор Тамаш признается, что не имеет ответа на вопрос Владимира Ленина, "можно ли бороться с варварством неварварскими средствами".

Доктор истории из Австрии баронесса Элизабет Хереш представила доклад, в котором на основании документов доказывала значительность влияния внешних сил на ослабление России, в частности денежной помощи Германии Ленину.

Профессор истории Университета Цинциннати (США) Уиллард Сандерленд, который, по его словам, 20 лет преподает историю России, призвал спустя столетие после революции начать изучение тех событий в "добросовестном профессиональном духе" истории, в противоположность заранее все знающему мифологическому подходу.

Спецпроект

Руководитель дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов подчеркнул, что медиапроект "Великая русская революция" как раз главной целью имеет "сохранение именно ее событийной ткани", о чем говорилось в ходе дискуссии.

Донести до современной аудитории богатство исторического и культурного наследия России возможно только в новом современном формате, в интернете мало кто читает большие тексты. Была поставлена задача популяризовать историческое наследие при помощи средств мультимедиа.

Ежедневная аудитория сайта Ria.ru составляет более 2 миллионов читателей. И это не только молодое поколение, так называемые миллениалы, на которых сейчас ориентируются многие цифровые СМИ, но и читатели от 40 лет, составляющие ядро целевой аудитории РИА Новости. Таким образом, рассказ об истории революции должен быть интересным для широкой аудитории. При этом разумеется, что подача материала в развлекательной манере не должна сказываться на фактах.

"Мы не можем позволить себе некое легкомысленное отношение к фактам или какие-то попытки их необычного или скандального интерпретирования", — подчеркнул Степанов.

Объемную картину событий столетней давности составили собранные в одном месте анимированные сюжеты, очерки, видеохроника и архивные фотографии. Материалы оказались интересны не только школьникам и студентам, но и старшему поколению, позволяя узнать неизвестные ранее детали истории начала XX века.

Визуальная интерпретация

По словам руководителя дизайн-центра "России сегодня" Степанова, чтобы контент апеллировал к современной аудитории, нужны подходящие образы.

"Мы пытались найти какие-то интересные метафоры, которые бы связали те события с контекстом, в который погружены современные пользователи", — рассказал Степанов.

Так, для объяснения причин роста революционных настроений была использована метафора вируса, биологического или компьютерного. На анимированной инфографике показано, как происходило "инфицирование" общества идеями революции. В тот момент, когда в обществе образуется некий консенсус, революция уже может совершиться.

Интересен рассказ о том, что вместо Октябрьской могла быть Великая Июльская революция — первоначальная попытка Ленина взять власть мирным путем. Только после того, как Временное правительство сумело противопоставить этому грубую силу, Ленин уехал в Разлив, где пришел к выводу о необходимости насильственного захвата власти.

Для описания параллельных путей Ленина и председателя Временного правительства Александра Керенского использована метафора социальной сети. Оба политических деятеля родились в одном городе Симбирске, закончили одну гимназию, директором которой был отец Керенского, а в свою очередь его начальником был отец Ленина. Два персонажа, двигаясь по жизни, набирают "лайки". И Ленин, который получил больше "лайков", стал руководителем одной шестой части суши.

По словам Степанова, такой визуальный язык вывела на первый план сама Революция. Проект "Великая русская революция" за девять месяцев своего существования собрал более 5,5 миллиона просмотров, что сделало его одним из самых читаемых историко-культурных проектов в российском сегменте интернета.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 2,5 миллиона пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов рунета. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях составляет около 9 миллионов подписчиков.