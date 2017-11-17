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Общество

На Культурном форуме представили рассказ о Революции на языке интернета

15:0217.11.2017
(обновлено: 15:07 17.11.2017)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастники VI Санкт-Петербургского международного культурного форумаУчастники VI Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Мультимедийный проект РИА Новости "Великая русская революция" набрал с момента запуска в феврале этого года более 5,5 миллиона просмотров, став одним из самых читаемых историко-культурных проектов рунета. В четверг на полях VI Санкт-Петербургского международного культурного форума руководитель дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов рассказал, что своей популярностью проект обязан особой визуальной подаче исторического материала.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПосетители на выставке в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посетители на выставке в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума

"Великая русская революция" 

Логотип телеканала Russia Today. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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RT покажет панорамные видео о русской революции на фестивале в Лондоне
Рассказ о проекте был представлен в ходе подиумной дискуссии "Революция 1917 года: ключевые проблемы истории", которая проходила в день открытия Культурного форума в Центральном выставочном зале "Манеж".

Модератор дискуссии, директор Института российской истории РАН Юрий Петров в самом начале встречи заявил, что избранный для названия спецпроекта РИА Новости термин "Великая русская революция" является "консенсусом среди историков" для описания единого процесса, объединившего события Февральской и Октябрьской революций, а также Гражданской войны. Правда, корректнее, по словам Петрова, называть революцию "российской", подчеркивая участие в ней всех народов Российской империи.

Гости и участники Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРуководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме представил мультимедийный проект РИА Новости "Великая русская революция".Руководитель Дизайн-центра МИА Россия сегодня Антон Степанов на выставке Великая русская революция на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме представил мультимедийный проект РИА Новости "Великая русская революция".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПрезентация поп-ап экспозиции состоялась в рамках трехдневной Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017".Посетители на выставке Великая русская революция на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Презентация поп-ап экспозиции состоялась в рамках трехдневной Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКонференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017" проходит на одной из главных площадок Санкт-Петербургского международного культурного форума - в Центральном выставочном зале "Манеж".Участники конференции Культура в революции. Революция в культуре. 1917-2017 в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017" проходит на одной из главных площадок Санкт-Петербургского международного культурного форума - в Центральном выставочном зале "Манеж".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ рамках дискуссии "Революция 1917 года: ключевые проблемы истории" руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на примере мультимедийного проекта рассказал о возможности сохранения культурного наследия и популяризации исторического контента в современных цифровых СМИ.Руководитель Дизайн-центра МИА Россия сегодня Антон Степанов на конференции Культура в революции. Революция в культуре. 1917-2017 в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В рамках дискуссии "Революция 1917 года: ключевые проблемы истории" руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на примере мультимедийного проекта рассказал о возможности сохранения культурного наследия и популяризации исторического контента в современных цифровых СМИ.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВыступая торжественном открытии Санкт-Петербургского культурного форума, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец отметила, что культурные связи являются основой гуманитарного развития цивилизации и форум позволяет такие связи устанавливать.Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец (в центре) на торжественном открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Выступая торжественном открытии Санкт-Петербургского культурного форума, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец отметила, что культурные связи являются основой гуманитарного развития цивилизации и форум позволяет такие связи устанавливать.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМеждународный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге в шестой раз. В этом году на него зарегистрировались 34 тысячи участников.Участники VI Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге в шестой раз. В этом году на него зарегистрировались 34 тысячи участников.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСопредседатель правления Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Сергей Степашин в студии радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.Сергей Степашин в студии радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сопредседатель правления Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Сергей Степашин в студии радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРегистрация участников VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.Регистрация участников VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Регистрация участников VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на торжественном открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума.Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на торжественном открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкИнформационный деск VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.Информационный деск VI Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Информационный деск VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЗа три дня на площадках форума состоятся около 200 мероприятий, в том числе выставки, концерты, спектакли и панельные дискуссии.Участники Санкт-Петербургского международного культурного форума перед торжественным открытием
© РИА Новости / Алексей Даничев
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За три дня на площадках форума состоятся около 200 мероприятий, в том числе выставки, концерты, спектакли и панельные дискуссии.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВыставка политического плаката в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.Выставка политического плаката в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Выставка политического плаката в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.
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Петров отметил, что определение "великая" не несет положительных коннотаций, а говорит о масштабности событий столетней давности. Революция, по словам Петрова, была для России "громадной трагедией", которая унесла жизни 8-10 миллионов человек. По его убеждению, российское правительство могло предотвратить эти события.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр культуры РФ Владимир Мединский на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме

Взятие Зимнего дворца. Кадры 1917 года
© РИА Новости
Взятие Зимнего дворца. Видеохроники
С Петровым не согласился профессор Университета имени Лоранда Этвёша (Венгрия) Краус Тамаш, убежденный, что на вопрос о том, можно ли было избежать революции, следует "со всей решительностью дать отрицательный ответ".

По мнению профессора Тамаша, главный вопрос в том, какие политические силы дали форму и направление народному движению 100 лет назад в России. Именно Октябрьская революция, по его словам, подарила миру социальную свободу и равенство, и ее всемирное влияние "дало сильный импульс национально-освободительным движениям и всей антиколониальной борьбе". При этом профессор Тамаш признается, что не имеет ответа на вопрос Владимира Ленина, "можно ли бороться с варварством неварварскими средствами".

«Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции»
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВыставка "Энергия мечты" является финальным событием в программе мероприятий Государственного исторического музея, посвященных 100-летнему юбилею Октябрьской революции 1917 года.Посетители у картины Выступление В. И. Ленина на проводах частей Красной Армии, отправляющихся на польский фронт художника И. И. Бродского на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Выставка "Энергия мечты" является финальным событием в программе мероприятий Государственного исторического музея, посвященных 100-летнему юбилею Октябрьской революции 1917 года.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЭкспозиция заняла все пространство выставочного комплекса Исторического музея.Посетитель на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Экспозиция заняла все пространство выставочного комплекса Исторического музея.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОснову выставки составили предметы и документы, посвященные жизни и политической деятельности первых руководителей советского государства.Посетители на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Основу выставки составили предметы и документы, посвященные жизни и политической деятельности первых руководителей советского государства.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкРанее эта коллекция хранилась в Центральном музее В. И. Ленина, который перестал существовать в декабре 1991 года.Посетительница фотографирует на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Ранее эта коллекция хранилась в Центральном музее В. И. Ленина, который перестал существовать в декабре 1991 года.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкБольшинство экспонатов, представленных на выставке, ранее никогда не покидали фондовые хранилища музея.Посетитель фотографирует памятник В. И. Ленину работы А. Л. Шмидта на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Большинство экспонатов, представленных на выставке, ранее никогда не покидали фондовые хранилища музея.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВыставка рассказывает о первых десятилетиях жизни страны сразу после событий Октября 1917 года.Посетитель на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Выставка рассказывает о первых десятилетиях жизни страны сразу после событий Октября 1917 года.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЭкспозиция поделена на 12 разделов, среди которых "1917 год", "Красные и белые. Гражданская война", "Свои и чужие. После революции", "СССР на стройке", "Крылья мечты", "Поход за культурой" и "В здоровом теле – здоровый дух".Посетительница на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Экспозиция поделена на 12 разделов, среди которых "1917 год", "Красные и белые. Гражданская война", "Свои и чужие. После революции", "СССР на стройке", "Крылья мечты", "Поход за культурой" и "В здоровом теле – здоровый дух".
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПо задумке музейных работников, выставка должна рассказать современникам не только о "первых романтиках" советской эпохи и великих завоеваниях того времени, но также о человеческих трагедиях и последовавших за ними изменениях в духовной и культурной жизни общества.Фотограф фотографирует Портрет В. И. Ленина с портретом-ремаркой К. Маркса художника М. В. Рундальцова на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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По задумке музейных работников, выставка должна рассказать современникам не только о "первых романтиках" советской эпохи и великих завоеваниях того времени, но также о человеческих трагедиях и последовавших за ними изменениях в духовной и культурной жизни общества.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПо сути, проект предлагает новый взгляд на события 1917 года и их последствия.На открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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По сути, проект предлагает новый взгляд на события 1917 года и их последствия.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПо словам директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, выставка проводится для поколения, для которого революция не является частью биографии.Посетители у картины В. И. Ленин у карты ГОЭЛРО художника Л. А. Шматько на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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По словам директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, выставка проводится для поколения, для которого революция не является частью биографии.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПо итогам проведения выставки будет издан каталог, в который войду плакаты времен революции.Посетитель на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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По итогам проведения выставки будет издан каталог, в который войду плакаты времен революции.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ рамках выставки пройдет курс лекций, подготовленных преподавателями исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.Посетитель на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В рамках выставки пройдет курс лекций, подготовленных преподавателями исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкИсторики спустя 100 лет постараются взглянуть на революцию без лишних эмоций, с учетом накопленного опыта и результатов многолетних научных изысканий.Посетительница на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Историки спустя 100 лет постараются взглянуть на революцию без лишних эмоций, с учетом накопленного опыта и результатов многолетних научных изысканий.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВыставка будет работать до 28 февраля 2018 года.Посетитель на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Выставка будет работать до 28 февраля 2018 года.
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Доктор истории из Австрии баронесса Элизабет Хереш представила доклад, в котором на основании документов доказывала значительность влияния внешних сил на ослабление России, в частности денежной помощи Германии Ленину.

Профессор истории Университета Цинциннати (США) Уиллард Сандерленд, который, по его словам, 20 лет преподает историю России, призвал спустя столетие после революции начать изучение тех событий в "добросовестном профессиональном духе" истории, в противоположность заранее все знающему мифологическому подходу.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРуководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов (слева) после конференции "Культура в революции. Революция в культуре. 1917-2017" в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов (слева) после конференции "Культура в революции. Революция в культуре. 1917-2017" в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума

Спецпроект 

Руководитель дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов подчеркнул, что медиапроект "Великая русская революция" как раз главной целью имеет "сохранение именно ее событийной ткани", о чем говорилось в ходе дискуссии.

VIII Международная конференция Зиновьевские чтения: Александр Зиновьев и 100-летие Великой русской революции. Часть 1
© РИА Новости
VIII "Зиновьевские чтения". Столетие Великой русской революции
Донести до современной аудитории богатство исторического и культурного наследия России возможно только в новом современном формате, в интернете мало кто читает большие тексты. Была поставлена задача популяризовать историческое наследие при помощи средств мультимедиа.

Ежедневная аудитория сайта Ria.ru составляет более 2 миллионов читателей. И это не только молодое поколение, так называемые миллениалы, на которых сейчас ориентируются многие цифровые СМИ, но и читатели от 40 лет, составляющие ядро целевой аудитории РИА Новости. Таким образом, рассказ об истории революции должен быть интересным для широкой аудитории. При этом разумеется, что подача материала в развлекательной манере не должна сказываться на фактах.

"Мы не можем позволить себе некое легкомысленное отношение к фактам или какие-то попытки их необычного или скандального интерпретирования", — подчеркнул Степанов.

Максим Горький: буревестник революции и разочаровавшийся отец «новых людей»
© РИА НовостиПерейти в фотобанкАлексей Максимович Пешков был сыном маляра. Отец умер, когда мальчику было всего три года - он заразился от Алексея холерой. С отчимом отношения не сложились, поэтому детство мальчик провел в доме деда по материнской линии, который был владельцем красильной мастерской. Пешков много времени проводил на улице, выполняя простую работу или собирая тряпье. Среднего образования будущий литератор не получил, до 30 лет писал с массой орфографических и пунктуационных ошибок, однако много читал и благодаря хорошей памяти мог с легкостью цитировать классиков.Писатель Максим Горький с сыном Максимом. 1899 год.
© РИА Новости
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Алексей Максимович Пешков был сыном маляра. Отец умер, когда мальчику было всего три года - он заразился от Алексея холерой. С отчимом отношения не сложились, поэтому детство мальчик провел в доме деда по материнской линии, который был владельцем красильной мастерской. Пешков много времени проводил на улице, выполняя простую работу или собирая тряпье. Среднего образования будущий литератор не получил, до 30 лет писал с массой орфографических и пунктуационных ошибок, однако много читал и благодаря хорошей памяти мог с легкостью цитировать классиков.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкС революционными идеями будущий писатель познакомился в Казани, куда приехал поступать в университет. В вуз Пешкова не взяли, однако с этого времени он стал вхож в марксистские кружки. В конце 80-х - начале 90-х годов он много путешествовал по стране и брался за любую работу: был весовщиком и железнодорожным мастером, рыболовом, сторожем, пекарем. Рассказы о своих странствиях по совету друга он начал записывать на бумаге. "Макар Чудра" стал его первым опубликованным произведением, подписанным псевдонимом "Максим Горький".Максим Горький. 1903 год.
© РИА Новости
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С революционными идеями будущий писатель познакомился в Казани, куда приехал поступать в университет. В вуз Пешкова не взяли, однако с этого времени он стал вхож в марксистские кружки. В конце 80-х - начале 90-х годов он много путешествовал по стране и брался за любую работу: был весовщиком и железнодорожным мастером, рыболовом, сторожем, пекарем. Рассказы о своих странствиях по совету друга он начал записывать на бумаге. "Макар Чудра" стал его первым опубликованным произведением, подписанным псевдонимом "Максим Горький".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСочинения Горького стали очень быстро популярны, "Очерки и рассказы" моментально распродавались. Параллельно с литературной деятельностью он участвовал в марксистских кружках, писал прокламации, призывавшие к борьбе с самодержавием. За это его даже арестовывали. В 1902 году Императорская Академия наук избрала Горького почетным академиком по разряду изящной словесности, однако это решение возмутило Николая II. Избрание было аннулировано правительством, поскольку новоизбранный академик "находился под надзором полиции". В 1905 году писатель вступил в РСДРП, тогда же познакомился с Лениным. В начале 1906 года Горький покинул Россию, где его начали преследовать за политическую деятельность.Максим Горький в Финляндии. 1904 - 1905 годы.
© РИА Новости
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Сочинения Горького стали очень быстро популярны, "Очерки и рассказы" моментально распродавались. Параллельно с литературной деятельностью он участвовал в марксистских кружках, писал прокламации, призывавшие к борьбе с самодержавием. За это его даже арестовывали. В 1902 году Императорская Академия наук избрала Горького почетным академиком по разряду изящной словесности, однако это решение возмутило Николая II. Избрание было аннулировано правительством, поскольку новоизбранный академик "находился под надзором полиции". В 1905 году писатель вступил в РСДРП, тогда же познакомился с Лениным. В начале 1906 года Горький покинул Россию, где его начали преследовать за политическую деятельность.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЗа время эмиграции Горький побывал в Финляндии, Швеции, Германии, Швейцарии, Франции и Америке, где, по поручению Ленина, собирал средства для подготовки революции в России. Большую часть времени из-за туберкулеза Горький проводил в Италии. На Капри писатель увлекся идеями богостроителей Луначарского и Богданова, которые призывали использовать религию как социальный регулятор. В центре этого философского направления была идея обожествления прогресса, коллектива или общества в целом. Однако под влиянием Ленина, с которым Горький был в постоянной переписке, от идей богостроителей писатель вернулся к марксизму. После объявления всеобщей амнистии по случаю 300-летия дома Романовых в конце 1913 года Горький вернулся в Россию, где занялся изданием и редактированием большевистских газет и журналов.Максим Горький на острове Капри. 1913 год.
© РИА Новости
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За время эмиграции Горький побывал в Финляндии, Швеции, Германии, Швейцарии, Франции и Америке, где, по поручению Ленина, собирал средства для подготовки революции в России. Большую часть времени из-за туберкулеза Горький проводил в Италии. На Капри писатель увлекся идеями богостроителей Луначарского и Богданова, которые призывали использовать религию как социальный регулятор. В центре этого философского направления была идея обожествления прогресса, коллектива или общества в целом. Однако под влиянием Ленина, с которым Горький был в постоянной переписке, от идей богостроителей писатель вернулся к марксизму. После объявления всеобщей амнистии по случаю 300-летия дома Романовых в конце 1913 года Горький вернулся в Россию, где занялся изданием и редактированием большевистских газет и журналов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГорький, мечтавший о "новых идеальных людях", не принял революцию и был поражен ее жестокостью. После октября 1917 года он стал задаваться вопросом, готов ли русский народ к свободе. В колонках, опубликованных в журнале "Новая жизнь" и позже изданных книгами "Несвоевременные мысли" и "Революция и культура", он резко осуждал погромы усадеб, уничтожение предметов искусства и книг. Кроме того, он критиковал методы большевиков и их отношение к старой интеллигенции. Горький часто обращался к Ленину, Троцкому и Дзержинскому с ходатайствами об осужденных, но после расстрела Гумилева стал задумываться об отъезде из страны. По настоянию Ленина, Горький покинул СССР 16 октября 1921 года, официально, чтобы лечиться за границей.Максим Горький в Шварцвальде на юго-западе Германии. 1921 год.
© РИА Новости
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Горький, мечтавший о "новых идеальных людях", не принял революцию и был поражен ее жестокостью. После октября 1917 года он стал задаваться вопросом, готов ли русский народ к свободе. В колонках, опубликованных в журнале "Новая жизнь" и позже изданных книгами "Несвоевременные мысли" и "Революция и культура", он резко осуждал погромы усадеб, уничтожение предметов искусства и книг. Кроме того, он критиковал методы большевиков и их отношение к старой интеллигенции. Горький часто обращался к Ленину, Троцкому и Дзержинскому с ходатайствами об осужденных, но после расстрела Гумилева стал задумываться об отъезде из страны. По настоянию Ленина, Горький покинул СССР 16 октября 1921 года, официально, чтобы лечиться за границей.
© РИА Новости / СайковПерейти в фотобанкПисатель жил в Гельсингфорсе (Хельсинки), Берлине и Праге, а с 1924 года - в Сорренто. В эмиграции Горький не раз выступал против политики, проводимой советскими властями. Его открытое письмо против суда в Москве над эсерами Ленин даже назвал "предательством" друга. Досталось от писателя и одной из основных движущих сил революции. В брошюре "О русском крестьянстве", вышедшей в 1922 году, Горький возложил ответственность за трагические события в России и "жестокость форм революции" на село с его "зоологическим инстинктом собственника". Именно крестьяне, по словам писателя, свели все революционные идеи гуманизма к примитивной рационализации, к упрощенной жестокости и деградации.Максим Горький в Берлине, 1921 год.
© РИА Новости / Сайков
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Писатель жил в Гельсингфорсе (Хельсинки), Берлине и Праге, а с 1924 года - в Сорренто. В эмиграции Горький не раз выступал против политики, проводимой советскими властями. Его открытое письмо против суда в Москве над эсерами Ленин даже назвал "предательством" друга. Досталось от писателя и одной из основных движущих сил революции. В брошюре "О русском крестьянстве", вышедшей в 1922 году, Горький возложил ответственность за трагические события в России и "жестокость форм революции" на село с его "зоологическим инстинктом собственника". Именно крестьяне, по словам писателя, свели все революционные идеи гуманизма к примитивной рационализации, к упрощенной жестокости и деградации.
© РИА Новости / Макс АльпертПерейти в фотобанкВ марте 1928 года Горький в Италии отметил свой 60-летний юбилей. Однако масштабные торжества по этому поводу прошли и в Советском Союзе. Спустя два месяца по приглашению лично Сталина впервые за 7 лет Горький приехал в СССР. На площади перед Белорусским вокзалом его ждала многотысячная толпа, часть пути до дома писателя несли на руках.Возвращение Горького из Италии в СССР. 28 мая 1928 года.
© РИА Новости / Макс Альперт
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В марте 1928 года Горький в Италии отметил свой 60-летний юбилей. Однако масштабные торжества по этому поводу прошли и в Советском Союзе. Спустя два месяца по приглашению лично Сталина впервые за 7 лет Горький приехал в СССР. На площади перед Белорусским вокзалом его ждала многотысячная толпа, часть пути до дома писателя несли на руках.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВо время пребывания в СССР Горький много ездил по стране. Он был в Курске, Харькове, Крыму, Ростове-на-Дону, Баку, Тбилиси, Ереване, Владикавказе, Царицыне, Самаре, Казане и Нижнем Новгороде. Однако везде писателя водили по заранее подготовленным местам. После этой поездки Горький вернулся в Италию, объяснив свой отъезд медицинскими предписаниями.Максим Горький на крыше здания редакции газеты Известия. 13 октября 1928 года.
© РИА Новости
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Во время пребывания в СССР Горький много ездил по стране. Он был в Курске, Харькове, Крыму, Ростове-на-Дону, Баку, Тбилиси, Ереване, Владикавказе, Царицыне, Самаре, Казане и Нижнем Новгороде. Однако везде писателя водили по заранее подготовленным местам. После этой поездки Горький вернулся в Италию, объяснив свой отъезд медицинскими предписаниями.
© Фото : МАММ/МДФВ 1929 году Горький во второй раз с момента эмиграции приехал в СССР. На теплоходе "Глеб Бокий", перевозившем заключенных, писатель в июне приезжал в Соловецкий лагерь. Эту поездку он позже описал в очерки "Соловки". В октябре того же года Горький снова вернулся в Италию.Писатель Максим Горький (в центре) с партийными деятелями Алексеем Бадаевым (слева) и Сергеем Зориным на Дворцовой площади в Ленинграде. 18 июля 1929 года.
© Фото : МАММ/МДФ
В 1929 году Горький во второй раз с момента эмиграции приехал в СССР. На теплоходе "Глеб Бокий", перевозившем заключенных, писатель в июне приезжал в Соловецкий лагерь. Эту поездку он позже описал в очерки "Соловки". В октябре того же года Горький снова вернулся в Италию.
© Public Domain В 1931 году власти предоставили писателю для постоянного проживания в Москве особняк Рябушинского на Малой Никитской улице, а в 1933 году еще и дачу в Крыму. После этого Горького в Италию больше не выпускали.Иосиф Сталин и Максим Горький в скверике на Красной площади. 1931 год.
© Public Domain
В 1931 году власти предоставили писателю для постоянного проживания в Москве особняк Рябушинского на Малой Никитской улице, а в 1933 году еще и дачу в Крыму. После этого Горького в Италию больше не выпускали.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ последние годы своей жизни главной работой писателя был роман "Жизнь Клима Самгина", в котором Горький попытался изобразить путь "революционера поневоле", "интеллигента средней стоимости, который проходит сквозь целый ряд настроений, ища для себя наиболее независимого места в жизни, где бы ему было удобно и материально и внутренне".Михаил Калинин, Иосиф Сталин, Климент Ворошилов, Вячеслав Молотов и Максим Горький на трибуне Мавзолея Ленина приветствуют парад физкультурников на Красной площади. 1934 год.
© РИА Новости
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В последние годы своей жизни главной работой писателя был роман "Жизнь Клима Самгина", в котором Горький попытался изобразить путь "революционера поневоле", "интеллигента средней стоимости, который проходит сквозь целый ряд настроений, ища для себя наиболее независимого места в жизни, где бы ему было удобно и материально и внутренне".
© РИА Новости / М. БессмертныйПерейти в фотобанкПисатель скончался на своей даче в Горках 18 июня 1936 года. Его тело, по решению Сталина, было кремировано, а прах помещен в урне в Кремлевскую стену на Красной площади в Москве. При этом вдове Горького, Екатерине Пешковой, власти отказали в захоронении части праха в могиле его сына Максима на Новодевичьем кладбище.Максим Горький на своей даче в Горках. Июль 1935 года.
© РИА Новости / М. Бессмертный
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Писатель скончался на своей даче в Горках 18 июня 1936 года. Его тело, по решению Сталина, было кремировано, а прах помещен в урне в Кремлевскую стену на Красной площади в Москве. При этом вдове Горького, Екатерине Пешковой, власти отказали в захоронении части праха в могиле его сына Максима на Новодевичьем кладбище.
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Объемную картину событий столетней давности составили собранные в одном месте анимированные сюжеты, очерки, видеохроника и архивные фотографии. Материалы оказались интересны не только школьникам и студентам, но и старшему поколению, позволяя узнать неизвестные ранее детали истории начала XX века.

Визуальная интерпретация 

По словам руководителя дизайн-центра "России сегодня" Степанова, чтобы контент апеллировал к современной аудитории, нужны подходящие образы.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкХудожник и скульптор Михаил Шемякин после дискуссии "Интеллигенция и революция" в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Художник и скульптор Михаил Шемякин после дискуссии "Интеллигенция и революция" в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Мы пытались найти какие-то интересные метафоры, которые бы связали те события с контекстом, в который погружены современные пользователи", — рассказал Степанов.

Так, для объяснения причин роста революционных настроений была использована метафора вируса, биологического или компьютерного. На анимированной инфографике показано, как происходило "инфицирование" общества идеями революции. В тот момент, когда в обществе образуется некий консенсус, революция уже может совершиться.

«Петроград 1917». Историческая реконструкция
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТерритория возле крейсера «Аврора» 5 ноября стала плацдармом для проведения исторической реконструкции, посвященной событиям Октябрьской революции.Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Территория возле крейсера «Аврора» 5 ноября стала плацдармом для проведения исторической реконструкции, посвященной событиям Октябрьской революции.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНа Петроградской набережной были развернуты несколько интерактивных площадок, которые помогали буквально переместиться во времени на 100 лет назад.Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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На Петроградской набережной были развернуты несколько интерактивных площадок, которые помогали буквально переместиться во времени на 100 лет назад.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЧтобы войти на территорию интерактивной площадки, гостям приходилось проходить блокпост, на котором солдаты революции «проверяли документы» и выдавали красные ленты и флажки.Участницы интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Чтобы войти на территорию интерактивной площадки, гостям приходилось проходить блокпост, на котором солдаты революции «проверяли документы» и выдавали красные ленты и флажки.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГости праздника могли послушать стихи, песни и речевки революционной поры.Участник интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Гости праздника могли послушать стихи, песни и речевки революционной поры.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНа набережной участники реконструкции проводили тематические конкурсы и викторины.Участник интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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На набережной участники реконструкции проводили тематические конкурсы и викторины.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЗа знание истории гостям праздника вручали призы и подарки.Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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За знание истории гостям праздника вручали призы и подарки.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОсобой популярностью в этот день пользовался крейсер «Аврора». На экскурсию к нему выстроилась очередь длиной больше сотни метров.Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Особой популярностью в этот день пользовался крейсер «Аврора». На экскурсию к нему выстроилась очередь длиной больше сотни метров.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГостям гуляний у «Авроры» предлагали примерить шинели, подержать в руках ружья и сфотографироваться на настоящих баррикадах.Участник интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Гостям гуляний у «Авроры» предлагали примерить шинели, подержать в руках ружья и сфотографироваться на настоящих баррикадах.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЧтобы достовернее реконструировать атмосферу Петрограда 1917 года, организаторы акции готовились несколько месяцев.Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Чтобы достовернее реконструировать атмосферу Петрограда 1917 года, организаторы акции готовились несколько месяцев.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ сквере у Нахимовского военно-морского училища был разбит революционный лагерь, посетители которого могли посмотреть на технику времен Первой мировой войны.Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В сквере у Нахимовского военно-морского училища был разбит революционный лагерь, посетители которого могли посмотреть на технику времен Первой мировой войны.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГости праздника могли понаблюдать за военными маршами «солдат революции».Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Гости праздника могли понаблюдать за военными маршами «солдат революции».
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ историческом фотоателье на территории реконструкции можно было примерить на себя образы участников революции и сделать снимок на память.Копии денежных купюр на штыке участника интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В историческом фотоателье на территории реконструкции можно было примерить на себя образы участников революции и сделать снимок на память.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ «революционном лагере» можно было посмотреть и потрогать пушки, автомобили, пулеметы и даже броневик, с которого вещал вождь пролетариата.Участник интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В «революционном лагере» можно было посмотреть и потрогать пушки, автомобили, пулеметы и даже броневик, с которого вещал вождь пролетариата.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПо данным организаторов, за несколько часов в гуляньях у «Авроры» приняли участие более двух тысяч человек.Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
По данным организаторов, за несколько часов в гуляньях у «Авроры» приняли участие более двух тысяч человек.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПосле окончания реконструкции на борту крейсера «Аврора» начался показ светового 3D-шоу, также посвященного юбилею октябрьской революции.Участник интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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После окончания реконструкции на борту крейсера «Аврора» начался показ светового 3D-шоу, также посвященного юбилею октябрьской революции.
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Интересен рассказ о том, что вместо Октябрьской могла быть Великая Июльская революция — первоначальная попытка Ленина взять власть мирным путем. Только после того, как Временное правительство сумело противопоставить этому грубую силу, Ленин уехал в Разлив, где пришел к выводу о необходимости насильственного захвата власти.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРегистрация участников VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Регистрация участников VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. 16 ноября 2017

Для описания параллельных путей Ленина и председателя Временного правительства Александра Керенского использована метафора социальной сети. Оба политических деятеля родились в одном городе Симбирске, закончили одну гимназию, директором которой был отец Керенского, а в свою очередь его начальником был отец Ленина. Два персонажа, двигаясь по жизни, набирают "лайки". И Ленин, который получил больше "лайков", стал руководителем одной шестой части суши.

Колонна вооруженных рабочих и служащих во время военной подготовки. Петроград, октябрь 1917 год
© РИА Новости
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1917-2017: 100 лет реальной истории, которую нельзя переписать
По словам Степанова, такой визуальный язык вывела на первый план сама Революция. Проект "Великая русская революция" за девять месяцев своего существования собрал более 5,5 миллиона просмотров, что сделало его одним из самых читаемых историко-культурных проектов в российском сегменте интернета.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 2,5 миллиона пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов рунета. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях составляет около 9 миллионов подписчиков.

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Комментарии
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вадим Викторович
Неоднозначная ситуация. Просвещение молодёжи, которая редко читает и не осиливает более одной страницы информации - это дело нужное. Но подача информации в формате "Ленин и Керенский набирают "лайки" - это, извините, нонсенс. Так можно быстро скатиться к учебникам истории в виде комиксов и раскрасок, а шоу-лекции по истории поручать Эллочке-людоедке с её "доходчивым" лексиконом. А там и до наскальной живописи недалеко или рефлексов собаки Павлова.
15:26
17.11.2017
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