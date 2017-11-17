Явлинский назвал Набиуллину хорошим руководителем Центробанка

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский, который заявил о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, считает, что нынешний председатель Банка России Эльвира Набиуллина — хороший руководитель, однако нарастание бедности в стране от нее не зависит.

Ранее в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" Явлинский заявил, что в России за последние три года упал уровень жизни населения. По его мнению, эта ситуация будет только нарастать, если Россия не изменит свой внешнеполитический курс.

"Она — хороший руководитель Центробанка, только это не от нее зависит. От нее зависит, чтобы была низкая инфляция, она низкая. Уровень жизни и реальные доходы граждан падают, а падают они, (потому что) экономика сжимается, она ведь стоит на месте, стагнация. Вы же знаете прогноз министерства экономики – 20 лет стагнации… наше собственное министерство экономики. Это вопрос очень серьезный", — сказал Явлинский в эфире "России 24".

Набиуллина, которая ранее занимала пост главы Минэкономразвития, руководит Банком России с июня 2013 года и является лауреатом премии журнала Euromoney в номинации "Лучший руководитель Центрального банка в 2015 году".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании не только Явлинского, но и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его как лидера компартии выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Также свои кандидатуры намерены выставить журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов.