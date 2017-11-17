У Томского экономико-юридического института приостановили действие лицензии

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Рособрнадзор за прошедшую неделю приостановил действие образовательной лицензии у Томского экономико-юридического института и частично лишил государственной аккредитации Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, сообщила в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.

По результатам проведенных проверок, в период с 10 ноября по 16 ноября 2017 года ведомством на основании решения Арбитражного суда прекращено действие лицензии Томского экономико-юридического института.

Кроме того, Рособрнадзор лишил госаккредитации Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I по специальностям "Образование и педагогические науки" (бакалавриат) и "Экономика и управление" (специалитет и магистратура).

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.

При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву. При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения.