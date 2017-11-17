"Швабе" заинтересован в подготовке перспективных кадров для холдинга

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Формирование перспективного кадрового потенциала имеет стратегическое значение для холдинга "Швабе", заявила заместитель генерального директора "Швабе" Ольга Малашкина.

В пресс-службе холдинга сообщили, что в текущем году предприятия "Швабе" заключили с вузами, в числе которых МГТУ имени Н.Э. Баумана, МИРЭА, УрФУ, МГТУ "СТАНКИН", договора на подготовку сотрудников по 32 специальностям. Самыми востребованными из них стали: "Оптотехника", "Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения", "Приборостроение", "Химическая технология".

"В рамках стратегии развития до 2025 года "Швабе" намерен стать одним из крупнейших международных игроков в оптической отрасли. И без поддержки талантливой молодежи здесь не обойтись. Формирование и развитие перспективного кадрового потенциала имеет стратегическое значение для холдинга. Благодаря партнерству с ведущими профильными российскими вузами на наши предприятия уже сегодня приходят хорошо подготовленные ребята, способные решать самые смелые задачи в области гражданского и специального приборостроения. Первые выпускники из набора этого года приступят к работе на производственных площадках Холдинга уже в 2019 году", — сказала Малашкина.

В пресс-службе отметили, что в 2018 году договора о целевом приеме планируют заключить 13 предприятий "Швабе". На сегодняшний день оформлены более двухсот заявок на подготовку специалистов в 24 вузах России.