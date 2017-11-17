"Швабе" заинтересован в подготовке перспективных кадров для холдинга

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Формирование перспективного кадрового потенциала имеет стратегическое значение для холдинга "Швабе", заявила заместитель генерального директора "Швабе" Ольга Малашкина.
"В рамках стратегии развития до 2025 года "Швабе" намерен стать одним из крупнейших международных игроков в оптической отрасли. И без поддержки талантливой молодежи здесь не обойтись. Формирование и развитие перспективного кадрового потенциала имеет стратегическое значение для холдинга. Благодаря партнерству с ведущими профильными российскими вузами на наши предприятия уже сегодня приходят хорошо подготовленные ребята, способные решать самые смелые задачи в области гражданского и специального приборостроения. Первые выпускники из набора этого года приступят к работе на производственных площадках Холдинга уже в 2019 году", — сказала Малашкина.
В пресс-службе отметили, что в 2018 году договора о целевом приеме планируют заключить 13 предприятий "Швабе". На сегодняшний день оформлены более двухсот заявок на подготовку специалистов в 24 вузах России.