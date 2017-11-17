Властям Карелии не удалось справиться с оттоком населения, заявил Патрушев

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 ноя — РИА Новости. Властям Карелии до сих пор не удалось переломить к лучшему негативную ситуацию, связанную с отъездом из региона населения, не удовлетворенного качеством жизни, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, возглавляющий государственную комиссию по подготовке к празднованию предстоящего в 2020 году 100-летия образования республики Карелия.

Патрушев в пятницу в Петрозаводске выступил на заседании госкомиссии. В частности, он рассказал о текущей социально-экономической обстановке в республике.

"Несмотря на проделанную работу, продолжается пока еще отток населения. Причины оттока в большей степени связаны с неудовлетворенностью населения качеством жизни и доступностью социальных услуг, сложным материальным положением", — сказал Патрушев.

"Правительству республики не удалось переломить негативную тенденцию", — констатировал он.

По словам Патрушева, социальные проекты все же реализуются, но с большим трудом.

Государственная комиссия по подготовке к празднованию предстоящего в 2020 году столетнего юбилея образования республики Карелия была образована в 2013 году президентским указом. Работа госкомиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства.

Кроме того, приоритетом деятельности госкомиссии является координация федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Карелии в проведении в регионе эффективной социально-экономической, промышленной, научно-технологической и инновационной политики.