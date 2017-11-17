МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Необходимо четко прописать в законодательстве правила вождения в сложных погодных условиях, когда любое нарушение ПДД может привести к непоправимым последствиям; особая ответственность лежит на водителях пассажирского транспорта, заявил журналистам замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло в четверг около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них есть ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы, их состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. Пятница, 17 ноября, в Марий Эл объявлена день траура.

Республиканское МВД также уточнило, что 41-летний водитель автобуса Mercedes Sprinter, осуществлявшего регулярную перевозку по межмуниципальному маршруту Йошкар-Ола – Юрино, в сложных погодных условиях, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автопоездом в составе седельного тягача Freightliner Century, перевозившим древесину.

Сенатор выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал быстрейшего выздоровления пострадавшим в аварии. Он отметил, что еще рано делать какие-то выводы, но о некоторых системных проблемах, которые в стране существуют на дорогах, можно говорить уже сейчас.

"Это (межсезонье) всегда сложная пора на дорогах. Прежде всего потому, что у нас огромная страна с различными климатическими поясами, но четких правил, когда в каком регионе водители должны поменять резину с летней на зимнюю, и наоборот, так и не прописаны, хотя об этом говорится очень много. Поэтому первые снегопады – это всегда время большого количества аварий", — отметил Васильев.

Кроме того, это и проблема соблюдения скоростного режима – острейшая проблема наших дорог, и если в мегаполисах этот вопрос во многом решен за счет огромного количества камер, то в других регионах РФ многие водители позволяют себе ездить так, как считают нужным, не соблюдая скоростной режим, сказал Васильев.

"Наконец, по предварительным данным, авария произошла во время обгона. Любой водитель знает, что на дорогах, где обгоны осуществляются по одной полосе поочередно, при плохой видимости в условиях снегопада крайне сложно рассчитать скорость встречного транспорта, что и становится причиной частых аварий, в том числе и с летальными исходами", — подчеркнул политик.

И в таких условиях, по его словам, нужна особая ответственность водителей, которые занимаются перевозкой граждан: они должны максимально минимизировать опасность, которая может возникнуть как лично для водителя, так и для его пассажиров.

Поэтому крайне важно, по мнению Васильева, "прописать все необходимые ограничения для водителей на дорогах", но, по понятным причинам, исполнять эти требования привыкают далеко не сразу.

"Часто на это уходят годы. И когда это произойдет в нашей стране, можно будет сказать только после трех-четырех лет практики. Но это возможно: достаточно посмотреть на ситуацию на дорогах в соседней Финляндии, где местные жители говорят, что правила на дорогах у них нарушают только гости. Отсюда и принципиально другая статистика дорожных происшествий", — подчеркнул сенатор.