RT покажет панорамные видео о русской революции на фестивале в Лондоне

Москва, 17 ноя — РИА Новости. Телеканал RT покажет панорамные видео в рамках Russian VR Seasons на фестивале "Неделя российского кино" (Russian Film Week) в Лондоне.

Первый видеоролик "Июльский кризис в Петрограде" расскажет о событиях 1917 года, когда вслед за поражениями на фронте по столице прокатилась волна беспорядков. Одну из ролей в короткометражке исполнил российский актер, режиссер и сценарист Александр Адабашьян.

"Каждый ролик — это небольшой фрагмент жизни, без оценок и субъективного мнения. Нашей главной задачей было воссоздать атмосферу того времени. Многие ролики основаны на письмах и воспоминаниях реальных людей", — отмечает режиссер проекта "Революция 360" Александр Скрябин.

Также на фестивале будет продемонстрирован панорамный короткометражный фильм "360° Земли" с участием летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова и астронавта NASA Томаса Стаффорда. В рамках проекта RT они в специальных VR-очках посмотрят видео RT SPACEWALK 360 — первую в истории панорамную съемку выхода в открытый космос — и сравнят панорамный фильм со своими воспоминаниями о полетах.

Показы панорамных видео RT на "Неделе российского кино" в Лондоне пройдут с 19 по 26 ноября. В начале декабря короткометражки будут показаны в рамках Russian VR seasons на фестивале 2ANNAS в Риге.