Количество безработных в Подмосковье снизилось на 20%

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Количество граждан, признанных в Подмосковье безработными, снизилось за год на 20%, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В январе-октябре текущего года в Московской области безработными признано 34 тысячи человек. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщается в документе.

Как указывается в нем, с начала 2017 года в Московскую областную службу занятости населения было подано 246,3 тысячи заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящий работы обратилось 80,2 тысячи человек, за информацией о положении на рынке труда — 94 тысячи человек, за профессиональной ориентацией — 39,3 тысячи человек.

Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составил на конец октября 0,52% к численности экономически активного населения. В целом по России этот показатель равен 1,0%, по Центральному федеральному округу — 0,6%, заключается в материале.