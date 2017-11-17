Пойманную в Абхазии самку леопарда вернут в Кавказский заповедник

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Попавшаяся на воровстве кур в Абхазии самка леопарда по имени Виктория возвращена в Центр восстановления переднеазиатского леопарда в Сочи; скоро ее выпустят в Кавказском заповеднике, сообщил РИА Новости официальный представитель Минприроды России Николай Гудков.

"Выпущенная в дикую природу самка леопарда Виктория возвращена в Центр восстановления переднеазиатского леопарда в Сочи. После короткой реабилитации и тестирования Виктория будет снова оснащена спутниковым ошейником и выпущена в Кавказском заповеднике", — сказал Гудков.

По его словам, Виктория — одна из трех особей переднеазиатского леопарда, выпущенных в дикую природу Кавказского заповедника в июле 2016 года. Информация о местонахождении Виктории не поступала с середины июня 2017 года. Однако с начала ноября жители села Лыхны в пяти километрах от города Гудаута обнаружили следы леопарда, который практически каждую ночь посещал поселок.

"Информация о возможном нахождении леопарда в Абхазии была незамедлительно передана властями республики в Минприроды России. Глава ведомства Сергей Донской дал поручение специалистам Минприроды, Кавказского заповедника, Московского зоопарка и Центра восстановления леопарда прибыть на место для обездвижения и идентификации животного", — добавил Гудков.

Как уточнил представитель ведомства, расстояние по прямой от места последней локации до села Лыхны составило около ста километров, что подтверждает склонность леопардов к освоению обширных пространств, в данном случае и северного, и южного склона Главного Кавказского хребта.

"После выпуска в природу 15 июля 2016 года это единственный случай нападения леопарда на домашних животных", — подчеркнул Гудков.

Зоотехник Центра восстановления леопардов на Кавказе Николай Воронин сообщил РИА Новости, что тот факт, что жителям Абхазии своими силами удалось справиться с диким животным, — удивительный случай. Более того, люди могли убить леопарда, но не сделали этого, проявив благородство. Однако он отметил, что обстоятельства требуют детального анализа.

Программа восстановления переднеазиатского леопарда проводится Минприроды России и подведомственными учреждениями, Институтом проблем экологии и эволюции РАН, Московским зоопарком и Всемирным фондом дикой природы (WWF), АНО "Центр природы Кавказа".