Мечты сбываются: самые яркие моменты первого тура шоу "Ты супер! Танцы"

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На телеканале НТВ стартовал второй тур конкурса "Ты супер! Танцы". Sputnik вспоминает самые яркие моменты первого этапа танцевального шоу.

Первая стадия конкурса зарядила участников позитивной энергией, ведь осуществились мечты многих конкурсантов. Например, они встретились со своими кумирами — звездами кино, театра, эстрады и спорта, которые участвовали в каждом съемочном дне проекта.

© Фото : пресс-служба НТВ Выступление участника первого тура международного конкурса "Ты супер! Танцы" © Фото : пресс-служба НТВ Выступление участника первого тура международного конкурса "Ты супер! Танцы"

Одним из первых гостей конкурса стал певец Алексей Воробьев, который приехал поддержать своего тезку — шестнадцатилетнего Алексея Савельева-Белоусова. Молодой конкурсант выступил в роли наставника: под его руководством Воробьев вспомнил несколько движений брейк-данса, которым, как оказалось, увлекался в юности.

Не осталась равнодушной к проекту и певица Сати Казанова. Она исполнила мечту 11-летней Насти Матвеевой: подарила девочке и ее приемной семье поездку в Сочи — к морю, которым та грезила с раннего детства.

© Фото : PR НТВ Певица Сати Казанова на проекте "Ты супер! Танцы" © Фото : PR НТВ Певица Сати Казанова на проекте "Ты супер! Танцы"

Повезло и Юрию Неделину — юноша мечтал выступить на одной сцене с группой "Банд'Эрос", песню которой он выбрал для своего первого танца. Узнав об этом, музыканты приехали на съемки.

© Фото : PR НТВ Группа "Банд'Эрос" и участник проекта "Ты супер! Танцы" Юрий Неделин © Фото : PR НТВ Группа "Банд'Эрос" и участник проекта "Ты супер! Танцы" Юрий Неделин

К 13-летней Марии Раккси из Санкт-Петербурга приехал ее земляк — российский режиссер Алексей Учитель. Он подарил Маше букет цветов и наушники, чтобы девочка могла слушать любимые треки, и пообещал пригласить на пробы нового проекта своей киностудии, посвященного, соревнованиям среди танцоров.

© Фото : пресс-служба НТВ Алексей Учитель и Мария Раккси на конкурсе "Ты супер! Танцы" © Фото : пресс-служба НТВ Алексей Учитель и Мария Раккси на конкурсе "Ты супер! Танцы"

Ведущая балерина Большого театра Кристина Кретова, по совместительству одна из судей конкурса "Ты супер! Танцы", пригласила сестер Аню и Таню Здоровенко к себе на работу. Девочки попали на репетицию постановки "Дон Кихот" и получили урок балета от звездного наставника. Персональный мастер-класс получил и восьмилетний Ваня Прокудович: его искусству танца обучал хореограф Егор Дружинин.

© Фото : пресс-служба НТВ Кристина Кретова провела мастер-класс в Большом театре для участниц "Ты супер! Танцы" © Фото : пресс-служба НТВ Кристина Кретова провела мастер-класс в Большом театре для участниц "Ты супер! Танцы"

Поддержать конкурсантов решила и олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Она приехала к 11-летнему Богдану Красавину, который мечтает стать чемпионом по спортивно-бальным танцам. Спортсменка подарила Богдану талисман на удачу и свою книгу "Магия побед", пожелав ему успеха на сцене и в жизни.

Приезжавшие на съемочную площадку звезды сами чувствовали себя детьми, и легко включались в импровизацию, а конкурсанты, глядя на них, понимали, что нет ничего невозможного.

Международный конкурс "Ты супер!", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.