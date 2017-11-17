Программу образовательных кредитов возобновят с осени 2018 года

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Программа по выдаче образовательных кредитов будет возобновлена с осени 2018 года, вопрос в настоящее время находится на этапе окончательного урегулирования с Минфином и Минэкономразвития, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на встрече со студентами МИСиС.

"Сейчас вопрос урегулируется окончательно с Минфином и Минэком, и программа будет продолжена с осени 2018 года", — сказала Васильева.

Ранее в январе в СМИ сообщалось, что российские учащиеся вузов временно утратили доступ к образовательным кредитам с господдержкой. Как пояснили тогда в Минобрнауки, в декабре 2016 года министерство получило письмо от Сбербанка России с просьбой о внесении изменений в нормативные документы, регулирующие выплату образовательных кредитов. Сбербанком было принято решение о временном приостановлении выдачи кредитов. Минобрнауки тогда сообщило, что ведет необходимую работу по возобновлению выдачи образовательных кредитов в максимально короткие сроки. Позже ведомство сообщило, что проанализировало практику предоставления образовательных кредитов в России и направило результаты в правительство РФ, выработкой конкретных предложений занимается Минфин России.