Медведев утвердил порядок описания лекарств для госзакупок

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о порядке описания лекарственных препаратов, закупаемых для государственных нужд. Документ опубликован на сайте правительства в пятницу.

Пресс-служба Минздрава России в конце октября сообщала, что проект постановления внесен в правительство.

"В документации о закупке должна указываться лекарственная форма препарата, его дозировка и остаточный срок годности. Допускается также указание на путь введения лекарственного препарата, а для лекарственных препаратов для использования в педиатрической практике — на возраст ребенка", — говорится в справке к постановлению.

Вводится запрет на указание определенных единиц измерения дозировки лекарства при возможности конвертирования в другие единицы измерения, объема наполнения первичной упаковки и формы выпуска препарата, вспомогательных веществ, фиксированного температурного режима хранения лекарства при наличии альтернативного, количества единиц препарата во вторичной упаковке, требования поставки конкретного количества упаковок вместо количества лекарственного препарата, а также других характеристик препарата, содержащихся в его инструкциях и указывающих на конкретного производителя.

При этом допускается использование таких характеристик при описании объекта закупки, когда нет другой возможности описать препарат. Документация о закупке в этом случае должна содержать обоснование необходимости указания таких характеристик и показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых лекарств установленным характеристикам.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

"Цель принятых решений — установление единых правил описания лекарственных препаратов для медицинского применения, унификация процедуры их закупки для государственных и муниципальных нужд", — говорится в сообщении.