Жилфонд Оренбургской области с начала года увеличился на 700 тысяч кв м

ОРЕНБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. С января по октябрь текущего года в Оренбургской области введены в эксплуатацию 706 тысяч метров жилья, что на 4% больше, чем в прошлом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона.

При этом стоимость одного квадратного метра в новостройках Оренбургской области продолжает оставаться одной из самых низких в Приволжском федеральном округе.

"По сравнению с прошлым годом цена одного квадратного метра в новостройках почти не изменилась. В тоже время на вторичном рынке его стоимость снизилась на 3%", — цитирует пресс-служба слова регионального министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Александра Полухина.

В пресс-службе добавили, что объем ввода многоквартирного жилого фонда в 2017 году составил 409 тысяч квадратных метров, что на 6% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Другие новости региона читайте здесь >>