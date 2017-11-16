Медцентры Оренбуржья оборудуют вертолетными площадками

ОРЕНБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Власти Оренбургской области решают вопрос об оснащении крупных медицинских центров в регионе вертолетными площадками, сообщил губернатор области Юрий Берг.

"Планируется, что первой станет площадка "Оренбургская областная клиническая больница", на базе которой организована служба санавиации", — сказал Берг.

Как напомнил представитель пресс-службы регионального губернатора и правительства, приоритетный проект по развитию санитарной авиации стартовал в области 1 августа текущего года. За первые три с половиной месяца помощь службы санитарной авиации получили почти сто оренбуржцев, были совершены 77 вылетов в территории области и за ее пределы.

"Транспортированы 96 человек из отдаленных территорий, из них 24 ребенка, в том числе семь детей в возрасте до года. В основном, вылеты связаны с проведением эвакуации в областные клиники пациентов, нуждающихся в высококвалифицированной медицинской помощи по поводу сложных травм, ожогов, нейрохирургической патологии, сердечно-сосудистых катастроф. В ходе эвакуации медицинское сопровождение обеспечивали реаниматологи, хирурги, нейрохирурги, травматологи, средние медработники". — сказал собеседник агентства.

По его словам, вылеты медиков также были связаны с оказанием медицинской помощи на месте. В частности, специалисты службы санавиации выполнили девять операций в территориях.

Ранее для вылетов специалисты отделения экстренной консультативной помощи и медицинской эвакуации арендовали воздушный транспорт в ГУП Оренбургской области "Аэропорт Оренбург", в том числе вертолеты Ми-2, Ми-8, R-44, самолет Л-410. Сейчас же, как отметил представитель пресс-службы, у санавиации появился новый вертолет Ми-8-МТ, оборудованный современной реанимационной аппаратурой. В работе службы санитарной авиации задействованы 250 врачей 28 специальностей, более 60 медработников среднего звена.

"Среди направлений развития областного здравоохранения первостепенное внимание мы уделяем службе скорой медицинской помощи. Благодаря федеральной программе областная она стала еще мобильнее. При наших расстояниях это вопрос жизненной необходимости", — сказал глава региона.

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