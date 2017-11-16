Рынска вступилась за Дюжева, назвав пассажиров эконом-класса "быдлом"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Журналистка Божена Рынска высказалась в поддержку актера Дмитрия Дюжева, который ранее оказался в центре скандала из-за конфликта с пассажирами в аэропорту. Соответствующий пост она оставила в Facebook.

Дмитрий Дюжев гневно высказался о российском зрителе после того, как в аэропорту пассажиры эконом-класса не пропустили его в бизнес-класс без очереди, что подразумевается правилами авиакомпаний. Артист заявил, что россияне заслуживают "туфты, лабуды, бездарных и дешевых сериалов". Позднее он уточнил, что имел в виду только тех людей, которые стояли в очереди.

Божена Рынска поддержала актера и назвала людей, не пропустивших его на регистрацию, "жлобьем" и "быдлом".

"Весь эконом, все региональное быдло, невзирая на правило, стоит на стойку бизнеса. Приходит человек, заплативший за билет вчетверо дороже. Артист Дюжев. Выясняет, что вся очередь, кроме одного человека, эконом. И естественно, реализовывает свое право на приоритетное обслуживание", — написала она.

Рынска отметила, что хорошо знает актера и не сомневается в его воспитанности. "Вежливее Димы вообще нет, наверное, человека в Москве", — написала журналистка.

По ее словам, артисту следовало не оправдываться перед людьми в очереди, а вызвать представителя на рейсе и "потребовать реализации своего законного оплаченного права".

Рынска известна своими скандальными высказываниями. Так, в декабре 2016 года она назвала 86% россиян "дрянным народом", а незадолго до этого позлорадствовала по поводу гибели съемочной группы НТВ, находившейся на борту самолета Ту-154.