Автобусы в Дагестане обновят и оснастят системой отслеживания

МАХАЧКАЛА, 16 ноя — РИА Новости. Врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил о необходимости обновления старых автобусов на новые, которые будут оснащены новейшими системами отслеживания автотранспорта и будут приносить налоги в бюджет республики.

"Сегодня в Махачкале работают более тысячи маленьких микроавтобусов, некоторые из которых произведены ещё на заводе "РАФ" в советское время – в каком они состоянии, я вам говорить не буду, мы сами это знаем", — сказал Васильев в ходе выступления на богословской конференции в Махачкале.

Он завял, что намерен наводить порядок в транспортной системе, и в скором времени в Махачкале будет запущена современная система автобусов, работу которой можно будет отслеживать в интернете.

"Эта система предполагает, что каждый автобус имеет постоянную связь, и через интернет каждый может увидеть, где этот автобус находится в маршруте, и узнать, через сколько минут он подъедет к его дому", — добавил Васильев.

Глава региона добавил, что все автобусы должны проходить предварительный техосмотр, оснащены ремнями безопасности, что в последующем позволит в разы сократить число крупных ДТП.

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