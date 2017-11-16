В Казани заработало конвеншн-бюро для помощи в проведении крупных форумов

КАЗАНЬ, 16 ноя — РИА Новости. Конвеншн-бюро, которое будет по принципу "единого окна" помогать партнёрам Татарстана проводить крупные форумы, конференции и другие деловые мероприятия, начало работать в Казани, сообщило агентство инвестиционного развития республики.

"Конвеншн-бюро – это новое направление привлечения инвестиций агентством инвестиционного развития Татарстана. Оно будет помогать партнерам и потенциальным инвесторам проводить в Казани крупные форумы, конференции, деловые мероприятия. Бюро станет "единым окном" для организаторов крупных мировых событий", — говорится в сообщении.

Для потенциальных партнеров создан сайт, где можно получить всю необходимую информацию о площадках и возможностях проведения мероприятий в республике. В качестве площадок предлагаются строящийся комплекс "Казань Экспо", конгресс-центры при отелях, а также такие уникальные площадки, как Иннополис, ИТ-парк, горнолыжный комплекс "Казань". На данный момент заключено 32 агентских соглашения с гостиницами, около полутора десятков документов находятся на стадии согласования.

По мнению главы агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, создание конвеншн-бюро позволит республике привлекать на свою территорию крупнейшие мировые события и станет серьезным шагом в развитии делового туризма в Татарстане.

"С появлением в республике конвеншн-бюро выставочная деятельность Татарстана выходит на принципиально новый уровень. Мы уверенно можем говорить, что Татарстан сегодня "звучит" и в Российской Федерации, и на международной арене. В стране мы занимаем первое место по уровню инвестиционного климата 3 года подряд. Надеюсь, мы будем удерживать лидирующие позиции и в других отраслях. А теперь Татарстан появился на карте мира как одно из мест для проведения важных деловых мероприятий", — отметила Минуллина.

Конвеншн-бюро Татарстана стало участником Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA). Таким образом, у организации есть доступ к базе данных ассоциации, которая ежегодно проводит более 12 тысяч мероприятий по всему миру.

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