В Казани заработало конвеншн-бюро для помощи в проведении крупных форумов

КАЗАНЬ, 16 ноя — РИА Новости. Конвеншн-бюро, которое будет по принципу "единого окна" помогать партнёрам Татарстана проводить крупные форумы, конференции и другие деловые мероприятия, начало работать в Казани, сообщило агентство инвестиционного развития республики.
Для потенциальных партнеров создан сайт, где можно получить всю необходимую информацию о площадках и возможностях проведения мероприятий в республике. В качестве площадок предлагаются строящийся комплекс "Казань Экспо", конгресс-центры при отелях, а также такие уникальные площадки, как Иннополис, ИТ-парк, горнолыжный комплекс "Казань". На данный момент заключено 32 агентских соглашения с гостиницами, около полутора десятков документов находятся на стадии согласования.
По мнению главы агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, создание конвеншн-бюро позволит республике привлекать на свою территорию крупнейшие мировые события и станет серьезным шагом в развитии делового туризма в Татарстане.
Конвеншн-бюро Татарстана стало участником Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA). Таким образом, у организации есть доступ к базе данных ассоциации, которая ежегодно проводит более 12 тысяч мероприятий по всему миру.