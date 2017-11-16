Госдума снова отклонила законопроект КПРФ о "детях войны"

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, внесенный группой депутатов КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым, о "детях войны", который предусматривает меры социальной поддержки гражданам РФ, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

Госдума уже неоднократно отклоняла законопроекты КПРФ о мерах социальной поддержки для "детей войны", в последний раз аналогичный законопроект был отклонен 20 января.

Касаемо данного проекта закона, профильный комитет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов не поддерживает его, так как в настоящее время субъекты уже наделены правом для предоставления указанной категории граждан дополнительных мер социальной поддержки, а также в проекте не указаны "источники и порядок исполнения возникающих расходных обязательств". При этом в ходе выступлений на пленарном заседании отмечалось, что законопроекты о мерах поддержки "детей войны" приняты в 28 субъектах РФ.

Проектом закона к категории детей войны предлагается отнести граждан РФ, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года, постоянно проживавших на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. К данной категории не относятся лица, отбывавшие наказание в местах лишения свободы в этот период.

Законопроектом предусматривается предоставление ряда льгот "детям войны". В частности предлагается установить ежемесячную денежную выплату таким гражданам в размере одной тысячи рублей. Законопроектом предусматриваются также такие меры поддержки, как получение "детьми войны" единовременной денежной выплаты один раз в год (из федерального бюджета); бесплатный проезд на общественном транспорте и другие.

Как отмечается в пояснительной записке, на льготы, предусмотренные настоящим законом, потребуется около 136 миллиардов рублей в год из федерального бюджета и 18,8 миллиарда рублей из региональных бюджетов.