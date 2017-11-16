Мединский призвал поддерживать растущий интерес к чтению у россиян

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Увеличение интереса к чтению в России фиксируется статистически, очень важно поддерживать этот рост, в том числе создавая льготные условия для открытия книжных магазинов; нельзя относиться к книжной отрасли как к бизнесу, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Россия переламывает тенденцию падения интереса к книгам. Я боюсь, что мы единственная страна в Европе, где начали расти книжные тиражи. Я боюсь, что мы одна из немногих стран в мире, где статистически фиксируется увеличение интереса к чтению. Это отраднейший факт. Но это говорит о том, что мы еще больше внимания должны уделять поддержке книжной отрасли, в первую очередь, создавая льготные условия для открытия книжных магазинов, ибо книжный магазин — это не коммерческое учреждение, книжный магазин — это учреждение культуры", — сказал Мединский в эфире телеканала "Россия 24"

Госдума прошлого созыва приняла в первом чтении законопроект об особенностях заключения договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества организаций культуры с целью размещения на этих площадях библиотек и книжных магазинов. Мединский подчеркнул, что министерство поддерживает этот законопроект.

"Очень важно, чтобы книжный магазин стал центром просвещенного досуга, возможностью интеллектуального общения. Не надо относиться к этому как к бизнесу, иначе мы просто уничтожим книжную отрасль. Надо понимать, что наши люди, наши граждане, хотят читать хорошие книги, хотят иметь возможность недорого их покупать", — сказал министр.