ЕР проверит, как в регионах исполняют новые правила по ремонту дорог

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Партийный проект "Единой России" "Безопасные дороги" проведет в 2018 году мониторинг применения единых стандартов качества дорог в российских регионах, сообщила пресс-служба партии в четверг.

Распоряжение правительства России, согласно которому дорожные службы обязаны ликвидировать выбоины на дорогах в течение пяти-десяти дней, а поврежденные дорожные знаки – за трое суток, вступило в силу 14 ноября.

"В следующем году в рамках партийного проекта будет проведен мониторинг исполнения новых правил в субъектах РФ. Теперь обязательное использование вышеуказанного перечня стандартов станет единым требованием и для всех региональных дорожников, к сфере ответственности которых относятся дороги регионального и муниципального значения", — цитирует пресс-служба партии слова координатора партпроекта Сергея Бидонько.

По его мнению, "это повысит внимание региональных и муниципальных чиновников к состоянию дорог". "Тем, кто не будет соблюдать нормы, полагается штраф, который для должностных лиц составляет до 100 тысяч рублей, юрлиц – до 500 тысяч рублей. Ужесточение норм направлено на то, чтобы повысить внимание региональных властей к дорогам", — заключил Бидонько.