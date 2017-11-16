Госдума поддержала ужесточение штрафов за нарушения миграционного режима

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который увеличивает штрафы до 500 тысяч рублей за нарушения порядка оформления документов на право пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.

Кабмин внес документ на рассмотрение Госдумы в мае. Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП. Согласно проекту закона, за предоставление жилого помещения или транспортного средства либо оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящимся в РФ с нарушением установленного порядка оформления документов на пребывание или правил транзитного проезда через ее территорию, для граждан предусматриваются штрафы от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 35 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

В настоящее время действуют штрафы до 300 тысяч рублей.