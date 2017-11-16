МВД готово обсуждать возможность выдачи дружинникам травматики

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. МВД РФ открыто для обсуждения вопросов о специальном снаряжении добровольных дружинников, в частности, травматическим оружием, заявил заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

"Сегодня несколько депутатов говорили о том, что надо подумать о том, какие дополнительные возможности представлять добровольным дружинникам для пресечения правонарушений, потому что сегодня по закону они могут применять только физическую силу. Остался вопрос о том, чтобы дать им там травматическую оружие, еще какие-то средства. Будем вместе думать, мы открыты к общению", — сказал Зубов на пленарном заседании Госдумы в четверг.

В числе вопросов, которые рассматривала в четверг Госдума, был законопроект о порядке формирования народных дружин в Севастополе. Нижняя палата приняла его в первом чтении.

Документом предлагается установить порядок приема граждан в народную дружину, закрепить право органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления осуществлять личное страхование народных дружинников на период их участия во всех мероприятиях по охране общественного порядка. Документ также устраняет пробел в законодательстве, который устанавливает более жесткие ограничения для граждан, желающих вступить в народную дружину, чем для граждан, претендующих на замещение должностей в органах внутренних дел.