Наследница рода Романовых назвала правителя России, достойного подражания

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава Российского императорского дома великая княгиня Мария Владимировна назвала одним из самых выдающихся правителей, достойных подражания, Александра III Миротворца.

"В основном, конечно, невозможно забывать Петра Великого, Екатерину Вторую, но мне очень близкий царь — это Александр III Миротворец. Я думаю, что это такая личность, сила и мудрость держать страну и дать ей спокойно развиваться, как оно и было больше и больше. Хотя за рубежом не хотят в этом признаться и только теперь постепенно признают и пусть они роют еще больше в своих архивах, они правду найдут, как мы можем тоже про них найти, как у них было в тоже самое время — не лучше, чем у нас", — сказала княгиня Мария Владимировна в ходе пресс-конференции на мультимедийной площадке МИА "Россия сегодня" на тему: "Уроки Революции и национальное единение в современной России".