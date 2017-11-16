Наследница рода Романовых рассказала об уроках Октябрьской революции

Глава Российского императорского дома, великая княгиня Мария Владимировна Романова на пресс-конференции в центре МИА Россия сегодня. 16 ноября 2017

Глава Российского императорского дома, великая княгиня Мария Владимировна Романова на пресс-конференции в центре МИА Россия сегодня. 16 ноября 2017

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава Российского императорского дома великая княгиня Мария Владимировна считает, что основной урок, который необходимо вынести из великой Октябрьской революции, — умение прощать и просить прощения.

"Я решила, что очень важно, что я могла приехать и высказать позицию императорского дома, давая тот пример, который, я думаю, мы все должны исполнять, а это именно не только прощать друг друга. Естественно надо (прощать — ред.), но тоже сказать, в чем-то моя семья тоже была виновата и тоже прошу прощения за это. Если найдем в себе смелость, храбрость, это сделать, я думаю, что было бы здорово и всем было бы легче", — сказала наследница рода Романовых великая княгиня Мария Владимировна в ходе пресс-конференции на мультимедийной площадке МИА "Россия сегодня" на тему: "Уроки Революции и национальное единение в современной России".

Наследница рода Романовых обратила внимание, что важно найти все хорошее друг в друге, остальное, конечно, надо вспоминать и помнить, но уметь прощать и просить прощение необходимо.

"Так что, если я это смогла передать, я буду очень рада, и, вот поэтому, я решила помолиться и поставить свечи за павших солдат и матросов, которые в этих печальных событиях отдали свою жизнь: белые, красные — не все ли равно? Мы все русские и, я думаю, что это было важно для меня — помолиться за них. В городе тоже теперь есть такой храм, восстановили и мы за всех павших помолились и, дай Бог, чтобы ничего такого ужасного больше у нас не произошло, чтобы братья и сестры убивали друг друга, это безусловно, ужасно", — сказала великая княгиня Мария Владимировна.

Наследница рода Романовых также отметила, что в истории России были и светлые, и темные периоды, и надо изучать то, что произошло, "но безусловно, скрывать что-то невозможно".