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Общество

Наследница рода Романовых рассказала об уроках Октябрьской революции

15:4016.11.2017
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкГлава Российского императорского дома, великая княгиня Мария Владимировна Романова на пресс-конференции в центре МИА Россия сегодня. 16 ноября 2017Глава Российского императорского дома, великая княгиня Мария Владимировна Романова на пресс-конференции в центре МИА Россия сегодня. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава Российского императорского дома великая княгиня Мария Владимировна считает, что основной урок, который необходимо вынести из великой Октябрьской революции, — умение прощать и просить прощения.

Посетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Я решила, что очень важно, что я могла приехать и высказать позицию императорского дома, давая тот пример, который, я думаю, мы все должны исполнять, а это именно не только прощать друг друга. Естественно надо (прощать — ред.), но тоже сказать, в чем-то моя семья тоже была виновата и тоже прошу прощения за это. Если найдем в себе смелость, храбрость, это сделать, я думаю, что было бы здорово и всем было бы легче", — сказала наследница рода Романовых великая княгиня Мария Владимировна в ходе пресс-конференции на мультимедийной площадке МИА "Россия сегодня" на тему: "Уроки Революции и национальное единение в современной России".

Наследница рода Романовых обратила внимание, что важно найти все хорошее друг в друге, остальное, конечно, надо вспоминать и помнить, но уметь прощать и просить прощение необходимо.

"Так что, если я это смогла передать, я буду очень рада, и, вот поэтому, я решила помолиться и поставить свечи за павших солдат и матросов, которые в этих печальных событиях отдали свою жизнь: белые, красные — не все ли равно? Мы все русские и, я думаю, что это было важно для меня — помолиться за них. В городе тоже теперь есть такой храм, восстановили и мы за всех павших помолились и, дай Бог, чтобы ничего такого ужасного больше у нас не произошло, чтобы братья и сестры убивали друг друга, это безусловно, ужасно", — сказала великая княгиня Мария Владимировна.

Наследница рода Романовых также отметила, что в истории России были и светлые, и темные периоды, и надо изучать то, что произошло, "но безусловно, скрывать что-то невозможно".

«Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции»
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВыставка "Энергия мечты" является финальным событием в программе мероприятий Государственного исторического музея, посвященных 100-летнему юбилею Октябрьской революции 1917 года.Посетители у картины Выступление В. И. Ленина на проводах частей Красной Армии, отправляющихся на польский фронт художника И. И. Бродского на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Выставка "Энергия мечты" является финальным событием в программе мероприятий Государственного исторического музея, посвященных 100-летнему юбилею Октябрьской революции 1917 года.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЭкспозиция заняла все пространство выставочного комплекса Исторического музея.Посетитель на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Экспозиция заняла все пространство выставочного комплекса Исторического музея.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОснову выставки составили предметы и документы, посвященные жизни и политической деятельности первых руководителей советского государства.Посетители на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Основу выставки составили предметы и документы, посвященные жизни и политической деятельности первых руководителей советского государства.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкРанее эта коллекция хранилась в Центральном музее В. И. Ленина, который перестал существовать в декабре 1991 года.Посетительница фотографирует на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Ранее эта коллекция хранилась в Центральном музее В. И. Ленина, который перестал существовать в декабре 1991 года.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкБольшинство экспонатов, представленных на выставке, ранее никогда не покидали фондовые хранилища музея.Посетитель фотографирует памятник В. И. Ленину работы А. Л. Шмидта на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Большинство экспонатов, представленных на выставке, ранее никогда не покидали фондовые хранилища музея.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВыставка рассказывает о первых десятилетиях жизни страны сразу после событий Октября 1917 года.Посетитель на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Выставка рассказывает о первых десятилетиях жизни страны сразу после событий Октября 1917 года.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЭкспозиция поделена на 12 разделов, среди которых "1917 год", "Красные и белые. Гражданская война", "Свои и чужие. После революции", "СССР на стройке", "Крылья мечты", "Поход за культурой" и "В здоровом теле – здоровый дух".Посетительница на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Экспозиция поделена на 12 разделов, среди которых "1917 год", "Красные и белые. Гражданская война", "Свои и чужие. После революции", "СССР на стройке", "Крылья мечты", "Поход за культурой" и "В здоровом теле – здоровый дух".
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПо задумке музейных работников, выставка должна рассказать современникам не только о "первых романтиках" советской эпохи и великих завоеваниях того времени, но также о человеческих трагедиях и последовавших за ними изменениях в духовной и культурной жизни общества.Фотограф фотографирует Портрет В. И. Ленина с портретом-ремаркой К. Маркса художника М. В. Рундальцова на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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По задумке музейных работников, выставка должна рассказать современникам не только о "первых романтиках" советской эпохи и великих завоеваниях того времени, но также о человеческих трагедиях и последовавших за ними изменениях в духовной и культурной жизни общества.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПо сути, проект предлагает новый взгляд на события 1917 года и их последствия.На открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
По сути, проект предлагает новый взгляд на события 1917 года и их последствия.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПо словам директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, выставка проводится для поколения, для которого революция не является частью биографии.Посетители у картины В. И. Ленин у карты ГОЭЛРО художника Л. А. Шматько на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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По словам директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, выставка проводится для поколения, для которого революция не является частью биографии.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПо итогам проведения выставки будет издан каталог, в который войду плакаты времен революции.Посетитель на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
По итогам проведения выставки будет издан каталог, в который войду плакаты времен революции.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ рамках выставки пройдет курс лекций, подготовленных преподавателями исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.Посетитель на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В рамках выставки пройдет курс лекций, подготовленных преподавателями исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкИсторики спустя 100 лет постараются взглянуть на революцию без лишних эмоций, с учетом накопленного опыта и результатов многолетних научных изысканий.Посетительница на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Историки спустя 100 лет постараются взглянуть на революцию без лишних эмоций, с учетом накопленного опыта и результатов многолетних научных изысканий.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВыставка будет работать до 28 февраля 2018 года.Посетитель на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Выставка будет работать до 28 февраля 2018 года.
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