Наследница рода Романовых рассказала об уроках Октябрьской революции

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава Российского императорского дома великая княгиня Мария Владимировна считает, что основной урок, который необходимо вынести из великой Октябрьской революции, — умение прощать и просить прощения.
"Я решила, что очень важно, что я могла приехать и высказать позицию императорского дома, давая тот пример, который, я думаю, мы все должны исполнять, а это именно не только прощать друг друга. Естественно надо (прощать — ред.), но тоже сказать, в чем-то моя семья тоже была виновата и тоже прошу прощения за это. Если найдем в себе смелость, храбрость, это сделать, я думаю, что было бы здорово и всем было бы легче", — сказала наследница рода Романовых великая княгиня Мария Владимировна в ходе пресс-конференции на мультимедийной площадке МИА "Россия сегодня" на тему: "Уроки Революции и национальное единение в современной России".
Наследница рода Романовых обратила внимание, что важно найти все хорошее друг в друге, остальное, конечно, надо вспоминать и помнить, но уметь прощать и просить прощение необходимо.
"Так что, если я это смогла передать, я буду очень рада, и, вот поэтому, я решила помолиться и поставить свечи за павших солдат и матросов, которые в этих печальных событиях отдали свою жизнь: белые, красные — не все ли равно? Мы все русские и, я думаю, что это было важно для меня — помолиться за них. В городе тоже теперь есть такой храм, восстановили и мы за всех павших помолились и, дай Бог, чтобы ничего такого ужасного больше у нас не произошло, чтобы братья и сестры убивали друг друга, это безусловно, ужасно", — сказала великая княгиня Мария Владимировна.
Наследница рода Романовых также отметила, что в истории России были и светлые, и темные периоды, и надо изучать то, что произошло, "но безусловно, скрывать что-то невозможно".
Выставка "Энергия мечты" является финальным событием в программе мероприятий Государственного исторического музея, посвященных 100-летнему юбилею Октябрьской революции 1917 года.
Экспозиция заняла все пространство выставочного комплекса Исторического музея.
Основу выставки составили предметы и документы, посвященные жизни и политической деятельности первых руководителей советского государства.
Ранее эта коллекция хранилась в Центральном музее В. И. Ленина, который перестал существовать в декабре 1991 года.
Большинство экспонатов, представленных на выставке, ранее никогда не покидали фондовые хранилища музея.
Выставка рассказывает о первых десятилетиях жизни страны сразу после событий Октября 1917 года.
Экспозиция поделена на 12 разделов, среди которых "1917 год", "Красные и белые. Гражданская война", "Свои и чужие. После революции", "СССР на стройке", "Крылья мечты", "Поход за культурой" и "В здоровом теле – здоровый дух".
По задумке музейных работников, выставка должна рассказать современникам не только о "первых романтиках" советской эпохи и великих завоеваниях того времени, но также о человеческих трагедиях и последовавших за ними изменениях в духовной и культурной жизни общества.
По сути, проект предлагает новый взгляд на события 1917 года и их последствия.
По словам директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, выставка проводится для поколения, для которого революция не является частью биографии.
По итогам проведения выставки будет издан каталог, в который войду плакаты времен революции.
В рамках выставки пройдет курс лекций, подготовленных преподавателями исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
Историки спустя 100 лет постараются взглянуть на революцию без лишних эмоций, с учетом накопленного опыта и результатов многолетних научных изысканий.
Выставка будет работать до 28 февраля 2018 года.