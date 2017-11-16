ОНФ назвал регионы, где лучше всего учитывают мнение жителей

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Амурская, Калужская, Челябинская и Московская области вошли в число регионов-лидеров по учету мнений граждан в вопросах благоустройства, заявил координатор центра мониторинга по благоустройству городской среды Общероссийского народного фронта (ОНФ) Павел Жбанов на пресс-конференции в четверг.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать механизм учета мнений граждан при благоустройстве городской среды и дворовых территорий. Для исполнения этого поручения в рамках правительственного проекта "Формирование комфортной городской среды" в ОНФ был создан центр мониторинга по данной проблеме.

"Лучшими субъектами РФ стали Амурская, Калужская, Челябинская и Московская области", — сообщил Жбанов, подводя промежуточные итоги работы центра.

Ранее сообщалось, что ОНФ обратится в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с проблемами, выявленными в ходе мониторинга, и предложениями по дальнейшему благоустройству городского пространства.