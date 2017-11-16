Бесплатная помощь позволит победить туберкулез в мире, считает Скворцова

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Каждый пациент в мире, больной туберкулезом, должен иметь доступ к бесплатной помощи, только так можно победить это заболевание, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Важно, чтобы каждый пациент в мире, больной туберкулезом, имел доступ к бесплатной медицинской помощи. Без этого победить туберкулез невозможно", — заявила Скворцова на первой глобальной министерской конференции ВОЗ "Ликвидировать туберкулез в эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход", которая началась в четверг в Москве.

"Второй момент – если мы посмотрим, как исторически развивается наука, фтизиатрическая, противотуберкулезная, то нужно сказать, что последние 10-15 лет были связаны со стагнацией. Практически за последние 15 лет весь мир выпустил только два новых препарата от туберкулеза, в основном же пользовались ресурсом, который был накоплен в XX веке", — отметила Скворцова.

Она напомнила, что Россия сейчас развивает инновационные направления, связанные с разработкой профилактических вакцин, терапевтических вакцин нового поколения, которые препятствуют переходу латентной фазы заболевания в активную фазу и сокращают сроки лечения этого заболевания. Также, по словам Скворцовой, в России созданы очень эффективные тест-системы.