Кумпилов: уровень преподавания адыгейского языка необходимо повысить

МАЙКОП, 16 ноя — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил создать рабочую группу, в которую войдут представители науки, общественности и власти, для разработки дорожной карты повышения уровня преподавания адыгейского языка в регионе, сообщает пресс-служба главы региона.

Курировать работу будет администрация главы республики и министерство образования и науки Адыгеи. В разработке активное участие должны принять члены общественной организации адыгов (Адыгэ Хасэ).

"Необходимо, чтобы Адыгэ Хасэ на своей площадке обсудило вопросы всестороннего развития адыгейского языка, создания современной учебной и научной литературы, подготовки квалифицированных кадров и использования инновационных подходов в этой сфере. Экспертное мнение должно быть выработано рабочей группой с учетом предложений общественности и авторитетного мнения педагогов и ученых", — цитирует пресс-служба слова Кумпилова.

Как отметили в пресс-службе, актив Адыгэ Хасэ уже внес несколько предложений по обучению адыгейскому языку в школах и детских садах. Они касаются методического контроля, системы индивидуальной подготовки педагогических кадров, учебно-методического обеспечения, принципов распределения учебных часов для дисциплин национально-регионального компонента.

Впервые за многие годы подготовлены и изданы современные учебные пособия по изучению адыгейского языка в детсадах, которые прошли предварительную практическую апробацию и научную экспертизу. Однако современных учебников для школ, соответствующих официальным федеральным стандартам, еще нет. Ученые Адыгейского регионального института гуманитарных исследований предложили создавать в период детских каникул языковые лагеря для всех желающих с углубленным изучением адыгейского языка и культуры, добавили в пресс-службе.

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