Госдума одобрила в первом чтении проект о народных дружинах в Севастополе

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о порядке формирования народных дружин в Севастополе.
Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в сентябре. Документом предлагается установить порядок приема граждан в народную дружину, ограничения в отношении граждан, желающих стать внештатными сотрудниками полиции, учредителями народных дружин, особенности создания и деятельности народных дружин в городе федерального значения Севастополе, а также закрепить право органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления осуществлять личное страхование народных дружинников на период их участия во всех мероприятиях по охране общественного порядка, говорится в пояснительной записке законопроекта.
Законодательная инициатива также устраняет пробел в законодательстве, который устанавливает более жесткие ограничения для граждан, желающих вступить в народную дружину, чем для граждан, претендующих на замещение должностей в органах внутренних дел. При этом деятельность народной дружины не является особым видом государственной службы, в связи с чем, по мнению авторов, отсутствует необходимость в установлении такого рода ограничений.
В пояснительной записке законопроекта также указано, что в вопросе участия граждан в охране общественного порядка в действующем законодательстве упоминаются только два города федерального значения — Москва и Санкт-Петербург. Таким образом, положения данных статей не распространяются на город федерального значения Севастополь. В связи этим представляется необходимым внести соответствующие изменения в законодательство, отмечают авторы.
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