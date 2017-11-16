Госдума одобрила в первом чтении проект о народных дружинах в Севастополе

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о порядке формирования народных дружин в Севастополе.

Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в сентябре. Документом предлагается установить порядок приема граждан в народную дружину, ограничения в отношении граждан, желающих стать внештатными сотрудниками полиции, учредителями народных дружин, особенности создания и деятельности народных дружин в городе федерального значения Севастополе, а также закрепить право органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления осуществлять личное страхование народных дружинников на период их участия во всех мероприятиях по охране общественного порядка, говорится в пояснительной записке законопроекта.

Законодательная инициатива также устраняет пробел в законодательстве, который устанавливает более жесткие ограничения для граждан, желающих вступить в народную дружину, чем для граждан, претендующих на замещение должностей в органах внутренних дел. При этом деятельность народной дружины не является особым видом государственной службы, в связи с чем, по мнению авторов, отсутствует необходимость в установлении такого рода ограничений.

Кроме того, органы местного самоуправления могут осуществлять личное страхование народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка. Однако авторы законопроекта также указывают на то, что случаи гибели, получения травм при осуществлении функций, аналогичных исполняемым во время участия в мероприятиях по охране общественного порядка, проводимых органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами, в такой ситуации не будут являться страховыми, что нарушает права народных дружинников.

В пояснительной записке законопроекта также указано, что в вопросе участия граждан в охране общественного порядка в действующем законодательстве упоминаются только два города федерального значения — Москва и Санкт-Петербург. Таким образом, положения данных статей не распространяются на город федерального значения Севастополь. В связи этим представляется необходимым внести соответствующие изменения в законодательство, отмечают авторы.

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