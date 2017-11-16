Роспотребнадзор готов разработать нормы для комнат матери и ребенка в ТЦ

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Базовые гигиенические нормативы для организации комнат матери и ребёнка уже существуют в России, но если потребуется, Роспотребнадзор готов их адаптировать и для комнат, которые могут появиться в обязательном порядке во всех крупных торговых комплексах, сообщила журналистам глава ведомства Анна Попова.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов готовит законопроект, который обяжет торговые комплексы, чья торговая площадь составляет более 10 тысяч квадратных метров, открывать комнаты матери и ребенка. В Минстрое поддержали эту инициативу.

"Сегодня к уже имеющимся комнатам не только матери и ребёнка, но и игровым комнатам для детей предъявляются такие же требования, как и к организованным детским учреждениям. Сегодня базовые нормативы гигиенические уже разработаны. Если нужно их адаптировать либо менять — мы это сделаем достаточно быстро", — ответила Попова на вопрос, какие нормы могут потребоваться в том случае, если такая законодательная инициатива будет принята.

Она также отметила, что ее ведомство готово приступить к "гигиеническому нормированию", однако прежде необходимо понять, в какой форме это будет реализовано.