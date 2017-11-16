Роспотребнадзор готов разработать нормы для комнат матери и ребенка в ТЦ

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Базовые гигиенические нормативы для организации комнат матери и ребёнка уже существуют в России, но если потребуется, Роспотребнадзор готов их адаптировать и для комнат, которые могут появиться в обязательном порядке во всех крупных торговых комплексах, сообщила журналистам глава ведомства Анна Попова.
"Сегодня к уже имеющимся комнатам не только матери и ребёнка, но и игровым комнатам для детей предъявляются такие же требования, как и к организованным детским учреждениям. Сегодня базовые нормативы гигиенические уже разработаны. Если нужно их адаптировать либо менять — мы это сделаем достаточно быстро", — ответила Попова на вопрос, какие нормы могут потребоваться в том случае, если такая законодательная инициатива будет принята.
Она также отметила, что ее ведомство готово приступить к "гигиеническому нормированию", однако прежде необходимо понять, в какой форме это будет реализовано.