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Общество

Ингушетия провела в Москве "День первокурсника" для студентов СКФО

14:3616.11.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМосква. Архивное фотоМосква. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МАГАС, 16 ноя — РИА Новости. Адам Буражев. Власти Ингушетии провели в Москве осенний праздник — День первокурсника, в рамках которого лучшие студенты из республики и других регионов Северного Кавказа были отмечены наградами и премиями, сообщает в четверг пресс-служба главы субъекта.

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В релизе отмечается, что в мероприятии приняли участие глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, полпред Президента в СКФО Олег Белавенцев, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина, депутат Госдумы Ирина Ильичева, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, а также более 1500 студентов из регионов СКФО, которые учатся в столице России.

"Мы показываем первокурсникам хороший пример — поощряем отличников старших курсов. Показываем, что если студент будет хорошо учиться, он тоже попадет в список поощрений. Особенно приятно, что мотивация Дня первокурсника позволяет всё чаще видеть отличников и хорошистов в учебе. Кроме того, это мероприятие — хороший стимул, чтобы собирать молодежь, такая хорошая молодежная тусовка, концерт и общение между собой", — цитирует пресс-служба слова главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Поздравить студентов на сцену театра вышла заслуженная артистка Ингушетии Анита Цой, исполнившая две свои песни. Кроме того, на празднике выступили победительница шоу "Голос. Дети" Рагда Ханиева, Согдиана, ингушская певица Лема Нальгиева и другие артисты. Специально для гостей мероприятия в фойе театра была организована красочная выставка национальных костюмов Ингушетии, образцов изобразительного и архитектурного искусства, а также представлена коллекция одежды ингушского дизайнера Заиры Гатагажевой.

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В сообщении уточняется, что в ходе мероприятия состоялась церемония награждения победителей первой национальной премии в области научных, культурных и общественно-значимых достижений среди студенческой молодежи "Лучшие студенты Ингушетии". Обладателями премии стали 33 студента из Ингушетии и 12 студентов из регионов СКФО. Кроме того, были награждены 16 лауреатов премии.

По словам Юнус-Бека Евкурова, это не случайно, что в этом году премия вручается не только студентам из Ингушетии, но и представителям других субъектов округа. Оказывается, с такой инициативой выступили сами учащиеся.

"Это было предложение самих студентов. И мы обращались в министерства образования регионов СКФО, и тех студентов, которые они отметили, мы тоже поощряли", — сказал он.

Как заявил на мероприятии полпред Президента в СКФО Олег Белавенцев, подобный праздник очень важен и нужен.

"С одной стороны, ребятам очень важно знакомиться здесь, потому что они учатся в разных вузах, чувствовать плечо, локоть друг друга. А с другой стороны, им важно, что Республика о них не забыла, что о них помнят, что именно они являются лицом республики здесь, в Москве. И во многом именно от них будет зависеть, какой будет Ингушетия в будущем, какой в будущем будет наша страна", — сказал Белавенцев.

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