В Госдуме предложили создать единый миграционный кодекс

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Депутат Алексей Журавлев, избранный в Госдуму от партии "Родина" и не входящий ни в одну из думских фракций, предложил создать миграционный кодекс, чтобы объединить в нем все нормативно-правовые акты, регулирующие миграционную политику.

Депутат считает, что миграционное законодательство РФ нуждается в корректировке, так как сегодня, по его словам, существует более 320 нормативно-правовых актов, регулирующих миграционную политику, "в которых разобраться самому юристу по миграционным вопросам сложно".

"Давайте сделаем миграционный кодекс, который сведет и будет понятен и прозрачен. Он будет понятен и мигрантам, и специалистам, давайте над этим вопросом поработаем вместе, потому что он назрел и перезрел", — заявил Журавлев на пленарном заседании Госдумы.