Собчак опубликовала фото с "грамотным подарком" тому, у кого все есть

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ксения Собчак, заявившая о своем намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, поделилась "грамотным рецептом" подарка, который может порадовать человека, у которого есть все, опубликовав фото осетровой икры с огурцом в своей социальной сети.

Собчак в среду вечером разместила в своем аккаунте в Instagram фото, на котором она сама сидит перед открытой баночкой икры осетра и держит в руке разрезанный огурец.

"Самый грамотный рецепт для вечера среды", — написала Собчак под фотографией, отметив, что "таким подарком можно порадовать даже человека, у которого есть все".

Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах, она позиционирует себя как кандидата "против всех". Телеведущая пойдет на президентские выборы как кандидат от "Гражданской инициативы", если съезд партии, который пройдет в 20-х числах декабря, поддержит ее кандидатуру.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.