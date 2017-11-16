Источник в Минюсте назвал первые СМИ, которые могут стать иноагентами

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Семь проектов "Радио "Свобода" получили уведомления о том, что их могут признать иноагентами. Об этом сообщил источник в Минюсте.
Как отметил собеседник агентства, в уведомлении говорится, что в деятельности службы нашли признаки выполнения функций иноагента, поэтому на него могут распространить ограничения, предусмотренные российским законодательством.
Такие же уведомления получили "Голос Америки", совместный проект "Радио Свобода" и "Голоса Америки" — "Настоящее время", а также "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода".
В свою очередь, член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Олег Морозов сообщил, что иноагентом могут признать американский телеканал CNN. Эту информацию подтвердил и сенатор Алексей Пушков. Про его словам, речи об этом пока не идет, но "юридически компания подпадает под соответствующий закон".
Он также предостерег от составления каких-либо "черных списков" иностранных СМИ. По словам сенатора, "такие действия, как правило, не дают результата".
Позднее директор русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый заявил, что уже начались консультации с юристами по вопросу возможного признания иноагентом.
Он сообщил, что пока нет понимания, как компания будет действовать, если от нее потребуют зарегистрироваться в качестве иностранного агента, так как не ясно, как будет применяться закон.
Поправки
В среду Госдума приняла поправку, согласно которой СМИ могут признать иностранным агентом, если оно финансируется из-за рубежа. При этом российских изданий нововведения никак не коснутся.
К средствам массовой информации, которые откажутся регистрироваться, будут применять положения закона о некоммерческих организациях — иностранных агентах.
Это стало ответом на притеснения российских СМИ за рубежом. В начале ноября Минюст США предписал телеканалу RT зарегистрироваться иностранным агентом до 13 ноября, что и было сделано 10 числа. Главный редактор "России сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что это вынужденная мера, так как пришлось выбирать между регистрацией и уголовным делом.
Вынужденный ответ
В свою очередь, официальный представить МИД Мария Захарова заявила, что поправки в законодательство стали вынужденным ответом на репрессивные меры в отношении российских СМИ, в первую очередь RT.
Также в Кремле прокомментировали поправку о СМИ-иноагентах, заявив, что посягательства на свободу российских СМИ за рубежом не останутся без жесткого ответа.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что реакция последует как от властей, так и от общества. По его словам, закон даст возможность "своевременного зеркального ответа".
При этом представитель Кремля призвал не делать выводов о степени жесткости ответа Москвы, поскольку практики применения закона пока нет. Песков также добавил, что судить о реакции Путина на документ можно будет после того, как его представят на подпись президента.