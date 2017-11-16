РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Источник в Минюсте назвал первые СМИ, которые могут стать иноагентами

14:0216.11.2017
0200
© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фотоЗдание Министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Семь проектов "Радио "Свобода" получили уведомления о том, что их могут признать иноагентами. Об этом сообщил источник в Минюсте.

Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В Совете Европы сожалеют в связи с принятием Думой закона о СМИ-иноагентах
Ведомство предупредило проекты "Idel.Реалии", "Фактограф", "Сибирь.Реалии", "Кавказ.Реалии", татаро-башкирскую службу "Радио "Свобода", "Крым.Реалии", а также "Маршо радио" на чеченском языке.

Как отметил собеседник агентства, в уведомлении говорится, что в деятельности службы нашли признаки выполнения функций иноагента, поэтому на него могут распространить ограничения, предусмотренные российским законодательством.

Такие же уведомления получили "Голос Америки", совместный проект "Радио Свобода" и "Голоса Америки" — "Настоящее время", а также "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода".

В свою очередь, член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Олег Морозов сообщил, что иноагентом могут признать американский телеканал CNN. Эту информацию подтвердил и сенатор Алексей Пушков. Про его словам, речи об этом пока не идет, но "юридически компания подпадает под соответствующий закон".

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян о форуме СМИ: мейнстрим говорил, что мы враги журналистики
По мнению Пушкова, требования российского законодательства могут распространяться не только на иностранные СМИ, работающие на территории России, но и на тех, кто вещает из-за рубежа и зарегистрирован в других странах.

Он также предостерег от составления каких-либо "черных списков" иностранных СМИ. По словам сенатора, "такие действия, как правило, не дают результата".

Позднее директор русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый заявил, что уже начались консультации с юристами по вопросу возможного признания иноагентом.

Он сообщил, что пока нет понимания, как компания будет действовать, если от нее потребуют зарегистрироваться в качестве иностранного агента, так как не ясно, как будет применяться закон.

Поправки

В среду Госдума приняла поправку, согласно которой СМИ могут признать иностранным агентом, если оно финансируется из-за рубежа. При этом российских изданий нововведения никак не коснутся.

Пленарное заседание Госдумы РФ. 15 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Мнение: рамочный характер поправки о СМИ-иноагентах имеет преимущества
Решение о присвоении СМИ статуса иноагента будет принимать Минюст. Ведомство также определит, как будет выглядеть маркировка тех, кто получит такой статус, и нужен ли отдельный реестр подобных иноагентов.

К средствам массовой информации, которые откажутся регистрироваться, будут применять положения закона о некоммерческих организациях — иностранных агентах.

Это стало ответом на притеснения российских СМИ за рубежом. В начале ноября Минюст США предписал телеканалу RT зарегистрироваться иностранным агентом до 13 ноября, что и было сделано 10 числа. Главный редактор "России сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что это вынужденная мера, так как пришлось выбирать между регистрацией и уголовным делом.

Вынужденный ответ

В свою очередь, официальный представить МИД Мария Захарова заявила, что поправки в законодательство стали вынужденным ответом на репрессивные меры в отношении российских СМИ, в первую очередь RT.

Журналисты за работой
© Depositphotos / macor
Не СМИшно: зарубежные издания и телеканалы в России станут "иноагентами"
Она отметила, что "российская сторона всегда стремилась максимально расширять зону комфортной, неограниченной никакими надуманными рамками деятельности абсолютно для всех новостных ресурсов".

Также в Кремле прокомментировали поправку о СМИ-иноагентах, заявив, что посягательства на свободу российских СМИ за рубежом не останутся без жесткого ответа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что реакция последует как от властей, так и от общества. По его словам, закон даст возможность "своевременного зеркального ответа".

При этом представитель Кремля призвал не делать выводов о степени жесткости ответа Москвы, поскольку практики применения закона пока нет. Песков также добавил, что судить о реакции Путина на документ можно будет после того, как его представят на подпись президента.

Попали под контроль
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Попали под контроль
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена