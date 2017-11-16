Источник в Минюсте назвал первые СМИ, которые могут стать иноагентами

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Семь проектов "Радио "Свобода" получили уведомления о том, что их могут признать иноагентами. Об этом сообщил источник в Минюсте.

Ведомство предупредило проекты "Idel.Реалии", "Фактограф", "Сибирь.Реалии", "Кавказ.Реалии", татаро-башкирскую службу "Радио "Свобода", "Крым.Реалии", а также "Маршо радио" на чеченском языке.

Как отметил собеседник агентства, в уведомлении говорится, что в деятельности службы нашли признаки выполнения функций иноагента, поэтому на него могут распространить ограничения, предусмотренные российским законодательством.

Такие же уведомления получили "Голос Америки", совместный проект "Радио Свобода" и "Голоса Америки" — "Настоящее время", а также "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода".

В свою очередь, член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Олег Морозов сообщил, что иноагентом могут признать американский телеканал CNN. Эту информацию подтвердил и сенатор Алексей Пушков. Про его словам, речи об этом пока не идет, но "юридически компания подпадает под соответствующий закон".

По мнению Пушкова, требования российского законодательства могут распространяться не только на иностранные СМИ, работающие на территории России, но и на тех, кто вещает из-за рубежа и зарегистрирован в других странах.

Он также предостерег от составления каких-либо "черных списков" иностранных СМИ. По словам сенатора, "такие действия, как правило, не дают результата".

Позднее директор русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый заявил, что уже начались консультации с юристами по вопросу возможного признания иноагентом.

Он сообщил, что пока нет понимания, как компания будет действовать, если от нее потребуют зарегистрироваться в качестве иностранного агента, так как не ясно, как будет применяться закон.

Поправки

В среду Госдума приняла поправку, согласно которой СМИ могут признать иностранным агентом, если оно финансируется из-за рубежа. При этом российских изданий нововведения никак не коснутся.

Решение о присвоении СМИ статуса иноагента будет принимать Минюст. Ведомство также определит, как будет выглядеть маркировка тех, кто получит такой статус, и нужен ли отдельный реестр подобных иноагентов.

К средствам массовой информации, которые откажутся регистрироваться, будут применять положения закона о некоммерческих организациях — иностранных агентах.

Это стало ответом на притеснения российских СМИ за рубежом. В начале ноября Минюст США предписал телеканалу RT зарегистрироваться иностранным агентом до 13 ноября, что и было сделано 10 числа. Главный редактор "России сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что это вынужденная мера, так как пришлось выбирать между регистрацией и уголовным делом.

Вынужденный ответ

В свою очередь, официальный представить МИД Мария Захарова заявила, что поправки в законодательство стали вынужденным ответом на репрессивные меры в отношении российских СМИ, в первую очередь RT.

Она отметила, что "российская сторона всегда стремилась максимально расширять зону комфортной, неограниченной никакими надуманными рамками деятельности абсолютно для всех новостных ресурсов".

Также в Кремле прокомментировали поправку о СМИ-иноагентах, заявив, что посягательства на свободу российских СМИ за рубежом не останутся без жесткого ответа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что реакция последует как от властей, так и от общества. По его словам, закон даст возможность "своевременного зеркального ответа".

При этом представитель Кремля призвал не делать выводов о степени жесткости ответа Москвы, поскольку практики применения закона пока нет. Песков также добавил, что судить о реакции Путина на документ можно будет после того, как его представят на подпись президента.