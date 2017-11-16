Россияне стали вдвое чаще получать штрафы от ГИБДД по электронной почте

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Число россиян, отказавшихся от бумажных штрафов ГИБДД в пользу электронных заказных писем Почты России, с начала года увеличилось вдвое — до более 1 миллиона, сообщает в четверг пресс-служба предприятия.

"Объем заказных писем, доставляемых в электронном виде с портала zakaznoe.pochta.ru, с начала года увеличился более чем в 2 раза", — сообщает пресс-служба.

Этот сервис позволяет потребителю отказаться от бумажных уведомлений, поступающих от госорганов, и получать их в удобном электронном виде. Граждане могут получать юридически значимые уведомления мгновенно, независимо от места своего пребывания, а также оплачивать штрафы и взыскания "в один клик" непосредственно из электронного письма, информирует "Почта России".

Электронными заказными письмами доставляются постановления о штрафах за нарушение правил дорожного движения в Москве, Московской и Ростовской областях — подключение к сервису бесплатно и не является обязательным – граждане вправе выбирать, каким способом получать документы. Для получения писем необходимо дать свое согласие, которое можно оформить в личном кабинете на сайте zakaznoe.pochta.ru или на Едином портале госуслуг.

Пользователи могут настроить оповещения по e-mail и sms о получении новых уведомлений, а также оплатить штрафы и взыскания с помощью банковской карты непосредственно из полученного письма.

Электронная почтовая система сама напомнит о возможности оплаты штрафов за отдельные нарушения правил дорожного движения со скидкой 50% в течение первых 20 дней, а также автоматически рассчитает крайний срок оплаты и сумму платежа, добавили в пресс-службе.