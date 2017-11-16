В Роспотребнадзоре рассказали, как идет вакцинация населения от гриппа

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. От гриппа на сегодняшний день привито порядка 45% населения России, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что этот год – первый в истории РФ, когда федеральный бюджет финансирует приобретение вакцины для 40% от совокупного населения страны.
"Это максимальное количество за всю историю", — добавила она.
Также, по данным Поповой, вакцина закупается на средства из бюджетов субъектов РФ, активно закупают вакцины и работодатели, а также сами россияне.