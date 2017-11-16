Из сочинской больницы выписали пострадавшего при пожаре в общежитии ребенка

СОЧИ, 16 ноя — РИА Новости. Ребенок, пострадавший при пожаре в общежитии в Сочи, выписан, в больнице остаются шесть человек, сообщила пресс-служба администрации города.

"Сейчас в городской больнице №4 находятся шесть пациентов. Из них один остается в реанимации. Ребенок, который находился в городской детской больнице №9, выписан. Пациенты могут выбрать, куда вернуться после выписки – к родственникам или в фонд временного размещения в пансионате "Нева". Сейчас в пансионате находятся 24 жителя общежития, это (в том числе) восемь семей", — сообщает пресс-служба.

Возгорание многоквартирного общежития в Сочи на улице Чебрикова произошло во вторник утром. В результате пожара погибла одна женщина, 28 человек пострадали, в их числе двое детей. Всего были эвакуированы более 50 человек. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По факту гибели женщины в результате пожара возбуждено уголовное дело. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил провести тщательную проверку причин возгорания.