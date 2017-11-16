В Оренбургской области в 2017 году газифицировали шесть сел

ОРЕНБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Шесть сел в трех районах Оренбургской области газифицированы в 2017 году в рамках сотрудничества региональных властей и ПАО "Газпром", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Газификация села Болотовск стала финальным этапом инвестиционной программы "Газпрома" в Оренбургской области.

"Село появилось возле базы отдыха, основанной здесь в конце 30-х годов ХХ века. Необходимо, чтобы туристическое и оздоровительное значение этого места было восстановлено. Сюда ведет достаточно хорошая дорога, а село обеспечено газом и надежным электроснабжением. Дальнейшее — за развитием предпринимательства, за инициативными молодыми людьми, которые займутся проектами в формате "зеленого туризма", — привели в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

В пресс-службе добавили, что всего по Оренбургской области в этом году было введено в строй 16 километров газопроводов между поселками, на строительство которых затрачено 13,6 миллиона рублей из бюджетов разных уровней.

Общий уровень газификации жилищного фонда Оренбургской области превышает 95%.

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