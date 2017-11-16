В пострадавшем от пожара сочинском общежитии начались ремонтные работы

СОЧИ, 16 ноя — РИА Новости. В сочинском общежитии на улице Чебрикова, где во вторник произошел пожар, начались ремонтные работы, коммуникации уже восстановлены, всего в пострадавшем крыле находится 75 квартир, которые будут готовы в течение 10 дней, сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время в общежитии идет демонтаж поврежденных конструкций, вывоз мусора, отделка коридоров и отдельных квартир, уточняет пресс-служба.

"Восстановлены коммуникации. Всего в пострадавшем от огня, дыма и воды крыле находится 75 квартир. Большинство из них будут восстановлены в течение десяти дней. За этот же срок планируется провести ремонт кровли и фасада. Десять наиболее пострадавших квартир будут полностью готовы для вселения до Нового года", — говорится в сообщении муниципалитета.

На месте пожара работает штаб, куда входят представители департамента строительства, ГО ЧС администрации города, сотрудники районной администрации и соцзащиты.

Возгорание многоквартирного общежития в Сочи на улице Чебрикова произошло во вторник утром. В результате пожара погибла одна женщина, 28 человек пострадали, в их числе двое детей. Всего были эвакуированы более 50 человек. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По факту гибели женщины в результате пожара возбуждено уголовное дело. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил провести тщательную проверку причин возгорания.