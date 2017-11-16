В России разработали две новые вакцины от туберкулеза, рассказала Скворцова

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. В России разработаны две новые вакцины от туберкулеза, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на глобальной министерской конференции Всемирной организации здравоохранения.

Конференция "Ликвидировать туберкулез в эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход" открылась в четверг в Москве.

"В России в настоящее время успешно завершается первый этап клинических исследований новой рекомбинантной бустерной вакцины для профилактики туберкулеза, которая сможет защитить не только детей, но и взрослых, получивших в детстве прививку вакцины БЦЖ", — заявила Скворцова.

По ее словам, уже подтверждена высокая иммуногенность и безопасность этой вакцины в формировании устойчивого клеточного и гуморального иммунитета при ее применении.

"Запланированы клинические исследования и новой разработанной терапевтической вакцины, позволяющей у животных сократить сроки лечения туберкулеза и предотвратить реактивацию латентной формы инфекции", — сказала министр.

Скворцова отметила, что первый проект уже вызвал интерес иностранных партнеров. Были получены заявки из нескольких стран мира с просьбой подключиться ко второй фазе исследований. Министр пояснила, что если человек в детстве был привит вакциной БЦЖ, то новая вакцина помогает восстановить всю его иммунную память и защитить даже во взрослом возрасте.