В Абхазии поймали одного из выпущенных леопардов Сочинского питомника

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Один из редчайших переднеазиатских леопардов, выпущенных из Сочинского питомника, пойман в Абхазии; на место происшествия уже вылетели специалисты, сообщил РИА Новости официальный представитель Минприроды России Николай Гудков.

"По поручению главы Минприроды России Сергея Донского в село Лыхны (Абхазия), где отловлен предположительно один из леопардов, питомцев Центра реинтродукции переднеазиатского леопарда, направлены специалисты ведомства и московского зоопарка. Они прибыли в Абхазию сегодня", — сказал Гудков.

По его словам, специалисты опознают зверя, оценят его состояние и примут решение о дальнейших действиях. В частности, его могут вернуть обратно в центр для постоянной передержки.

Переднеазиатский подвид леопарда обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Пакистана, однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. На Кавказе переднеазиатский леопард когда-то занимал практически все горные территории до высот около 4 тысяч метров, а также обитал в пойменных лесах крупных рек.

Основной причиной почти полного исчезновения леопарда на Кавказе явилось уничтожение его местообитаний.

По инициативе президента России Владимира Путина была запущена программа восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. Программа была разработана и утверждена Минприроды России. Основной целью программы является восстановление устойчивой популяции леопарда в российской части Кавказа.