Губернатор ЯНАО объявил 2018 год в регионе Годом социальной ответственности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноя — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин объявил 2018-й Годом социальной ответственности в регионе.

"На встрече с молодёжным правительством звучало предложение посвятить 2018 год семейным ценностям. Мы расширим это понятие. Считаю, будет правильным и, уверен, молодёжь меня поддержит в том, чтобы 2018 год назвать Годом социальной ответственности. Без неё, без уважения к традиционным и семейным ценностям, к человеку, друг к другу, соседям, родной земле – невозможно гармоничное будущее", — заявил Кобылкин, выступая в четверг в Салехарде с ежегодным отчётом о положении дел в регионе и планах развития Ямала.

В этой связи он поставил перед руководителям муниципалитетов задачу провести "ревизию своих стратегий" и подготовить план действий на ближайшие три года.

"Сегодня все муниципалитеты независимо от их собственных доходов находятся в равных условиях. За семь лет на развитие городов и районов направлено 325 миллиардов рублей. Сумма значительная, многие острые проблемы удалось решить именно благодаря окружному бюджету. Расслабляться не стоит. Я хочу, чтобы все понимали: неприкасаемых нет!" — подчеркнул глава арктического региона.

Кобылкин также поручил департаменту экономики приступить к формированию стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2030 года.