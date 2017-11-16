Губернатор ЯНАО объявил 2018 год в регионе Годом социальной ответственности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноя — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин объявил 2018-й Годом социальной ответственности в регионе.
В этой связи он поставил перед руководителям муниципалитетов задачу провести "ревизию своих стратегий" и подготовить план действий на ближайшие три года.
"Сегодня все муниципалитеты независимо от их собственных доходов находятся в равных условиях. За семь лет на развитие городов и районов направлено 325 миллиардов рублей. Сумма значительная, многие острые проблемы удалось решить именно благодаря окружному бюджету. Расслабляться не стоит. Я хочу, чтобы все понимали: неприкасаемых нет!" — подчеркнул глава арктического региона.
Кобылкин также поручил департаменту экономики приступить к формированию стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2030 года.