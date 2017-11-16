В Москве на Новой площади организовали выделенную полосу

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Москве в рамках развития сети "Магистраль" на Новой площади организовали выделенную полосу, сообщает сайт mos.ru. Она появилась на участке от Лубянской площади до площади Ильинские Ворота — это один из отрезков, где наблюдается самое интенсивное движение наземного транспорта.

"Благодаря выделенной полосе общественный транспорт будет быстрее подъезжать к остановкам и передвигаться по городу. При этом автобусы начнут ходить без задержек не только в центре. Ожидание транспорта сократится и на вылетных магистралях, например на Рязанском проспекте, проспекте Мира, Дмитровском и Волоколамском шоссе", — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Новая площадь входит в состав Кремлевского кольца. Здесь организовано 16 маршрутов общественного транспорта (в том числе девять — от нового транспортного узла на Славянской площади), которые соединяют центр почти со всеми округами города. Каждый день автобусы, которые едут мимо Политехнического музея по Новой площади, обслуживают 210 тысяч пассажиров.

К 2019 году в столице планируют сделать более 80 километров выделенных полос для общественного транспорта.