Минтруд внес изменения в государственную программу "Доступная среда"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Правительство РФ утвердило изменения, касающиеся независимой оценки качества оказания услуг и предоставления бюджета субъектам на цели госпрограммы "Доступная среда", соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Подписанным постановлением в госпрограмму внесены изменения, которыми, в частности, основные направления реализации подпрограммы "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" госпрограммы дополнены положением о проведении независимой оценки качества оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы", — говорится в справке к документу.

Кроме того, актуализированы правила предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Федерации на цели госпрограммы. Так, субсидия будет предоставляться субъекту при наличии соглашения между министерством труда и министерством финансов. При этом размер субсидии будет рассчитываться с помощью специальной формулы, в которой учитывается количество мероприятий, на которые необходимы средства, и их вид.

"Начиная с 2018 года предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта РФ из федерального бюджета на соответствующий финансовый год… не должен превышать предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта РФ из федерального бюджета по субъектам РФ… предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ", — отмечено в документе.